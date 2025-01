X'i TikTok Yapacak Özellik Geliyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasını fırsata çevirdi. Platform, özel bir dikey video bölümünü kullanıma sunmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir kısmının artık platformda sonsuz video izlemeleri için kullanabileceği bir bölüm var. Bu bölüme uygulamanın alt kısmındaki video sekmesinden ulaşılabiliyor.

Sosyal medya platformunun tıpkı TikTok'ta olduğu gibi dikey videolar için özel bir video bölümü var ancak bu bölüm şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarla sınırlı tutuluyor.

an immersive new home for videos is rolling out to users in the US today