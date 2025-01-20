X'i TikTok Yapacak Özellik Geliyor

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasını fırsata çevirdi. Platform, özel bir dikey video bölümünü kullanıma sunmaya başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir kısmının artık platformda sonsuz video izlemeleri için kullanabileceği bir bölüm var. Bu bölüme uygulamanın alt kısmındaki video sekmesinden ulaşılabiliyor.

X'e TikTok Tarzı Dikey Video Bölümü Geliyor

Sosyal medya platformunun tıpkı TikTok'ta olduğu gibi dikey videolar için özel bir video bölümü var ancak bu bölüm şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarla sınırlı tutuluyor.

an immersive new home for videos is rolling out to users in the US today — X (@X) January 20, 2025

TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasının hemen ardından böyle bir bölümün gelmesi ve bunun sadece Amerika'da yaşayan kullanıcılara özel olarak sunulması, X'in TikTok yasağını kendi lehine çevirme girişimi olarak değerlendirildi.

Şimdiye kadar X'te sonsuz video kaydırma özelliği zaten vardı ama bunun için platformdaki bir videoyu açıp kaydırmak gerekiyordu. X tamamen videodan ibaret bir platform olmadığı için sadece video olan bir bölüm bulunmuyordu.

TikTok'un yasaklanmasından sonra gelen dikey videolar bölümü sayesinde kullanıcılar artık video izlemek için akışında video aramak zorunda kalmayacak gibi görünüyor. X'in bu bölümü genel kullanıma ne zaman açacağı şimdilik bilinmiyor ancak diğer ülkelerde de kullanıma açılmasının çok zaman almayacağı düşünülüyor.

X cephesinden gelen bu hamle amacına ulaşmayabilir. TikTok her ne kadar hâlâ ABD'de yasaklı olsa da Trump, TikTok'a ek bir süre daha tanıyacağını duyurdu.

X'e gelecek yenilik hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.