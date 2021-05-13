BTCTurk Saldırı İddiaları ile Gündemde! Kullanıcı Bilgileri Çalındı

BTCTurk saldırı iddiaları Twitter üzerinde konuşulmaya başlandı. Çeşitli internet siteleri üzerinden kripto para borsasındaki kullanıcıların bilgilerinin satılmaya başlandığı görüldü. BTCTurk ise konu hakkında araştırma yaptıklarını ve gerekli bilgileri ilerleyen saatlerde vereceklerini söyledi.

Yerli kripto para borsaları arasında önemli bir yeri olan BTCTurk, beklenmedik bir haberle gündeme geldi. Dark web'de BTCTurk'un kullanıcı bilgilerinin satılmaya başlandığı iddia edildi. Satışın yapıldığı internet sitesinden görseller paylaşan Twitter kullanıcıları, borsadaki birçok bilginin ele geçirildiğini aktardılar.

Ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcılarının isim, soyisim ve e-posta adresleri gibi detayların yanı sıra resimleri de bulunuyordu. Bildiğiniz üzere kripto para borsalarının birçoğu, kullanıcıların kimliklerini onaylamak için onlardan selfie tarzında çekilmiş fotoğraflar istiyorlardı.

Kullanıcılarının ad-soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası, açık adresi, IP adresi, kimlik bilgileri sızan veriler arasında. pic.twitter.com/pMckuVWWSc — ouzcan (@pokemouuz) May 13, 2021

BTCTurk Saldırı İddiaları Henüz Onaylanmadı

Ouzcan takma isimli bir Twitter kullanıcısının elde ettiği bilgilere göre borsada alınan bilgiler şu şekilde oldu: "Kullanıcılarının ad-soyad, e-posta, doğum tarihi, telefon numarası, açık adresi, IP adresi, kimlik bilgileri"

Saldırının ise günümüzde değil; yaklaşık 2 yıl önce gerçekleştiği aktarılan bilgiler arasında. Daha doğrusu halihazırda satışa çıkarılan bilgiler, 2019 yılında veya daha önce kaydedilmiş bilgiler. Bu tarihlerden sonra borsaya üye olan bilgilerinin ele geçirilip geçirilmediği ise henüz bilinmiyor.

Donanımhaber tarafından aktarılan bilgiye göre ise BTCTurk, konuyu araştırmaya devam ediyor. Henüz resmi bir açıklama yapmayan yerli kripto para borsası, konuyu incelediğini aktardı. Yapılacak incelemeden sonra resmi bir açıklamanın yapılacağı dile getirildi.