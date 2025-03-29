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BTCTurk

BTCTurk

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 383
  • DOSYA BOYUTU 110 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici BTCTurk
  • İndir

BTCTurk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir borsa takip uygulaması olarak dikkat çekiyor.

Murat İşçi
Murat İşçi -

BTCTurk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir bitcoin piyayası takip uygulamasıdır. Güncel piyasa bilgilerine kısa yoldan erişmenize  olanak sağlayan BTCTurk, hesaplarınızdaki heraketleri de görüntülemenize olanak sağlıyor.

Bitcoin hesaplarınız üzerindeki işlemleri esnek bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir platform olma özelliği taşıyan BTCTurk, tüm değişikliklerden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Alış satış işlemlerinden para yatırma ve çekme işlemlerine kadar pek çok işlemi kolayca halletme imkanı sunan BTCTurk, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır.

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Bildirim sistemine de sahip olan oyunda piyasadaki önemli değişikliklerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan BTCTurk'ü mutlaka denemelisiniz. Eğer piyasaya dair araştırma içerisindeyseniz ve bitcoin hesaplarınızı yönetmekte zorluk çekiyorsanız bu uygulama tam size göre.

Kripto al-sat işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz BTCTurk, kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Gelişmiş al-sat, kolay al-sat ve daha birçok dönüştürme işlemleriyle birlikte yatırımlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Güncel piyasa hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, grafikleri inceleyebilir ve saatlik, haftalık ve hatta dakikalık olarak analiz yapabilirsiniz.

BTCTurk uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.