BTCTurk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 383
- DOSYA BOYUTU 110 MB
- Üretici BTCTurk
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BTCTurk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir borsa takip uygulaması olarak dikkat çekiyor.
BTCTurk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir bitcoin piyayası takip uygulamasıdır. Güncel piyasa bilgilerine kısa yoldan erişmenize olanak sağlayan BTCTurk, hesaplarınızdaki heraketleri de görüntülemenize olanak sağlıyor.
Bitcoin hesaplarınız üzerindeki işlemleri esnek bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir platform olma özelliği taşıyan BTCTurk, tüm değişikliklerden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Alış satış işlemlerinden para yatırma ve çekme işlemlerine kadar pek çok işlemi kolayca halletme imkanı sunan BTCTurk, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır.
BTCTurk İndir
Bildirim sistemine de sahip olan oyunda piyasadaki önemli değişikliklerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan BTCTurk'ü mutlaka denemelisiniz. Eğer piyasaya dair araştırma içerisindeyseniz ve bitcoin hesaplarınızı yönetmekte zorluk çekiyorsanız bu uygulama tam size göre.
Kripto al-sat işlemlerinizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğiniz BTCTurk, kullanıcı dostu arayüze sahiptir. Gelişmiş al-sat, kolay al-sat ve daha birçok dönüştürme işlemleriyle birlikte yatırımlarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Güncel piyasa hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, grafikleri inceleyebilir ve saatlik, haftalık ve hatta dakikalık olarak analiz yapabilirsiniz.
BTCTurk uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
BTCTurk
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 62
- DOSYA BOYUTU 164 MB
- Üretici BTCTurk
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BTCTurk ile kripto piyasasına dair değişikliklerden haberdar olabilir ve al-sat işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.
BTCTurk, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir borsa uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. İşlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenize olanak sağlayan uygulama ile hesabınızdaki değişikliklerden anında haberiniz oluyor.
Güncel piyasa bilgilerini öğrenmeniz için tercih edebileceğiniz bir uygulama olan BTCTurk, telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Bildirim sistemi sayesinde kurdaki değişiklikleri de anında öğrenebileceğiniz uygulamada işlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz.
Bitcoin hesaplarınızı yönetme imkanı da sunan uygulama ile her değişiklikten anında haberiniz oluyor. Alış satış işlemlerinden para yatırma ve çekme işlemlerine kadar pek çok işlemi kolayca halletme imkanı sunan BTCTurk, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır.
BTCTurk İndir
Kolay bir kullanıma sahip olan BTCTurk'ü mutlaka denemelisiniz. Eğer piyasaya dair araştırma içerisindeyseniz ve bitcoin hesaplarınızı yönetmekte zorluk çekiyorsanız bu uygulama tam size göre. Rahatlıkla bakiye yükleyebilir ve piyasadaki istediğiniz bir coine yatırım yapabilirsiniz.
Eğer siz de kripto para piyasasına ilgi duyuyorsanız, BTCTurk uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.