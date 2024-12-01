Elektrikli Araçlarda Zirve El Değiştirdi: BYD, İlk Kez Satış Sayılarında Tesla'yı Geride Bıraktı!

Çin'in önde gelen otomotiv devlerinden BYD, güçlü özelliklere sahip olduğu kadar uygun da fiyatlandırılan elelektrikli araçlarıyla tüm dünyada sükse yapmaya devam ediyor. Çinli üretici son olarak tarihte ilk kez elektrikli otomobil satışlarında rakibi Tesla'yı geçmeyi başardı.

2024'ün son üç ayına ilişkin yayınlanan yeni raporlar, BYD'nin bu süreçte kendi satış rekorunu kırmakla beraber sektörün lideri olarak görülen Tesla'dan daha fazla araç sattığını gözler önüne seriyor.

BYD, Son Üç Ayda 500 Binden Fazla Elektrikli Araç Sattı

Geçtiğimiz hafta paylaşılan verilere göre BYD, son üç aylık süreçte 526.409 elektrikli otomobili tescil ettirerek bu süre zarfındaki satış rekorunu egale etti. Sektörün ABD'deki ayağı Tesla'da benzer bir tablo mevcut. Aynı dönem toplamda 484.507 adet araç satışı gerçekleştiren firma, tıpkı BYD gibi üç aylık satış rekorunu tazeledi.

Öte yandan BYD, ezeli rakibini bu kulvarda ilk kez geride bıraktı. Daha öncesinde üretim sayısı alanında Elon Musk yönetimindeki markayı geçen şirketin, geniş ürün yelpazesi sayesinde satışlarda sadece Model 3 ve Model Y araçlarından satış başarası elde eden Tesla'dan daha avantajlı bir pozisyona geçiş yaptığı bildiriliyor.

Peki sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Sizce BYD mi, yoksa Tesla mı? Yorumlarda buluşalım...