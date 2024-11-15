BYD, Türkiye'de Satacağı Yeni Otomobillerinin Fiyatlarını açıkladı! Daha Ucuzu Yok
BYD, bugün düzenlediği bir etkinlikte Türkiye'de satacağı yeni otomobillerinin fiyatlarını açıkladı. İşte detaylar!
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BYD, bugün düzenlediği bir etkinlikte Türkiye'de satışa sunacağı yeni otomobillerini tanıttı. Etkinlikte dört farklı modelle karşımıza çıkan şirket, açıkladığı fiyatlarla Türkiye'de pazar hakimiyetine göz koydu. İşte detaylar!
BYD Otomobil Fiyat Listesi - 2024
Bu rehberde 2024 yılına ait BYD otomobil fiyat listesi hazırladık. BYD ATTO 3 ve BYD SEAL U DM-i modellerinin özellikleri ve fiyatı hakkında detaylar!
BYD, Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu
Türkiye'de üretime başlamak için gün sayan BYD'nin Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i modelleri için belirlediği satış fiyatı ise şu şekilde:
- BYD Dolphin: 1.280.000 TL
- BYD Atto 3: 1.490.000 TL
- BYD Seal U EV: 1.790.000 TL
- BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL
Şirket 2024 sonuna kadar Türkiye’ye toplam 6.000 adet araç getirmeyi planlıyor. Ancak fiyatlar göz önüne alındığında satışların bunun çok daha üzerinde olacağını öngörmek mümkün. Zaten BYD'nin beklentisi de kısa süre içerisinde pazarın en büyük üç şirketinden biri olmak. BYD'nin ülkemizde satacağı modellerin özellikleri ise şu şekilde:
BYD Dolphin
- Motor Tipi: Elektrikli
- Menzil: 400 km
- Batarya Kapasitesi: 44.9 kWh
- Şarj Süresi: 7 saat (AC şarj), 30 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj)
- Güç: 70 kW
- Donanım: Dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekran, adaptif hız sabitleyici
- Fiyat: 1.280.000 TL
BYD Atto 3
- Motor Tipi: Elektrikli
- Menzil: 420 km
- Batarya Kapasitesi: 60.5 kWh
- Şarj Süresi: 8 saat (AC şarj), 45 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj)
- Güç: 150 kW
- Donanım: Panoramik cam tavan, 360 derece kamera, 12.8 inç dönebilen multimedya ekran
- Fiyat: 1.490.000 TL
BYD Seal U EV
- Motor Tipi: Elektrikli
- Menzil: 500 km
- Batarya Kapasitesi: 76.9 kWh
- Şarj Süresi: 9 saat (AC şarj), 40 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj)
- Güç: 160 kW
- Donanım: Isıtmalı koltuklar, HUD (Head-Up Display), gelişmiş sürücü destek sistemleri
- Fiyat: 1.790.000 TL
BYD Seal U DM-i
- Motor Tipi: Plug-in Hibrit
- Menzil (Elektrikli): 120 km
- Toplam Menzil: 1.000 km
- Batarya Kapasitesi: 18.4 kWh
- Şarj Süresi: 2 saat (AC şarj)
- Güç: 160 kW (Elektrik motoru), 1.5L benzinli motor destekli
- Donanım: Adaptif süspansiyon, premium deri döşeme, akıllı park sistemi
- Fiyat: 1.850.000 TL