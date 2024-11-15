BYD, Türkiye'de Satacağı Yeni Otomobillerinin Fiyatlarını açıkladı! Daha Ucuzu Yok

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden BYD, bugün düzenlediği bir etkinlikte Türkiye'de satışa sunacağı yeni otomobillerini tanıttı. Etkinlikte dört farklı modelle karşımıza çıkan şirket, açıkladığı fiyatlarla Türkiye'de pazar hakimiyetine göz koydu. İşte detaylar!

BYD, Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i'in Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de üretime başlamak için gün sayan BYD'nin Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i modelleri için belirlediği satış fiyatı ise şu şekilde:

BYD Dolphin: 1.280.000 TL

BYD Atto 3: 1.490.000 TL

BYD Seal U EV: 1.790.000 TL

BYD Seal U DM-i: 1.850.000 TL

Şirket 2024 sonuna kadar Türkiye’ye toplam 6.000 adet araç getirmeyi planlıyor. Ancak fiyatlar göz önüne alındığında satışların bunun çok daha üzerinde olacağını öngörmek mümkün. Zaten BYD'nin beklentisi de kısa süre içerisinde pazarın en büyük üç şirketinden biri olmak. BYD'nin ülkemizde satacağı modellerin özellikleri ise şu şekilde:

BYD Dolphin

Motor Tipi : Elektrikli

: Elektrikli Menzil : 400 km

: 400 km Batarya Kapasitesi : 44.9 kWh

: 44.9 kWh Şarj Süresi : 7 saat (AC şarj), 30 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj)

: 7 saat (AC şarj), 30 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj) Güç : 70 kW

: 70 kW Donanım : Dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekran, adaptif hız sabitleyici

: Dijital gösterge paneli, 10.1 inç multimedya ekran, adaptif hız sabitleyici Fiyat: 1.280.000 TL

BYD Atto 3

Motor Tipi : Elektrikli

: Elektrikli Menzil : 420 km

: 420 km Batarya Kapasitesi : 60.5 kWh

: 60.5 kWh Şarj Süresi : 8 saat (AC şarj), 45 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj)

: 8 saat (AC şarj), 45 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj) Güç : 150 kW

: 150 kW Donanım : Panoramik cam tavan, 360 derece kamera, 12.8 inç dönebilen multimedya ekran

: Panoramik cam tavan, 360 derece kamera, 12.8 inç dönebilen multimedya ekran Fiyat: 1.490.000 TL

BYD Seal U EV

Motor Tipi : Elektrikli

: Elektrikli Menzil : 500 km

: 500 km Batarya Kapasitesi : 76.9 kWh

: 76.9 kWh Şarj Süresi : 9 saat (AC şarj), 40 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj)

: 9 saat (AC şarj), 40 dakika (%30-%80 DC hızlı şarj) Güç : 160 kW

: 160 kW Donanım : Isıtmalı koltuklar, HUD (Head-Up Display), gelişmiş sürücü destek sistemleri

: Isıtmalı koltuklar, HUD (Head-Up Display), gelişmiş sürücü destek sistemleri Fiyat: 1.790.000 TL

BYD Seal U DM-i