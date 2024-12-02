BYD Han ve BYD Seal Modellerinin Türkiye Fiyatları Açıklandı! Ateş Pahası
BYD, Han ve Seal isimli otomobil modellerinin Türkiye fiyatlarını duyurdu. İşte fiyat etiketleriyle cep yakan arabalara dair detaylar!
Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye'de satacağı Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i modellerinin fiyatlarını açıklamıştı. Şirket bu kez Han ve Seal modellerinin fiyat etiketlerini duyurdu.
BYD Han ve BYD Seal Türkiye Fiyatları
BYD Seal için 2 milyon 440 bin TL, BYD Han için 3 milyon 200 bin TL fiyat etiketi belirlendi.
BYD Han Özellikleri
- 0-100 km/s Hızlanma Süresi: 3,9 saniye
- WLTP Karma Sürüş Menzili: 521 km
- %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi: 30 dakika
- Batarya Kapasitesi: 85,4 kWsa
- Maksimum Tork: 700 Nm
- Maksimum Hız: 180 km/s
- Maksimum Güç: 380kW
BYD Seal Özellikleri
- 0-100 km/s Hızlanma Süresi: 3,8 saniye
- WLTP Karma Sürüş Menzili: 520 km
- %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi: 26 dakika
- Batarya Kapasitesi: 82,5 kWsa
- Maksimum Tork: 670 Nm
- Maksimum Hız: 180 km/s
- Maksimum Güç: 390kW
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