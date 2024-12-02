BYD Han ve BYD Seal Modellerinin Türkiye Fiyatları Açıklandı! Ateş Pahası

Çin merkezli otomobil üreticisi BYD, geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye'de satacağı Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i modellerinin fiyatlarını açıklamıştı. Şirket bu kez Han ve Seal modellerinin fiyat etiketlerini duyurdu.

BYD Han ve BYD Seal Türkiye Fiyatları

BYD Seal için 2 milyon 440 bin TL, BYD Han için 3 milyon 200 bin TL fiyat etiketi belirlendi.

BYD Han Özellikleri

0-100 km/s Hızlanma Süresi: 3,9 saniye

3,9 saniye WLTP Karma Sürüş Menzili: 521 km

521 km %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi: 30 dakika

30 dakika Batarya Kapasitesi: 85,4 kWsa

85,4 kWsa Maksimum Tork: 700 Nm

700 Nm Maksimum Hız: 180 km/s

180 km/s Maksimum Güç: 380kW

BYD Seal Özellikleri

0-100 km/s Hızlanma Süresi: 3,8 saniye

3,8 saniye WLTP Karma Sürüş Menzili: 520 km

520 km %30'dan %80'e Hızlı Şarj Süresi: 26 dakika

26 dakika Batarya Kapasitesi: 82,5 kWsa

82,5 kWsa Maksimum Tork: 670 Nm

670 Nm Maksimum Hız: 180 km/s

180 km/s Maksimum Güç: 390kW

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