Call of Duty: Black Ops Cold War Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Activision Blizzard için altın yumurtlayan tavuk diyebileceğimiz Call of Duty, her sene olduğu gibi bu sene de bizleri yalnız bırakmayacak. Uzun zamandır büyük bir gizemin içine gömülü olarak karşımıza çıkmış olan sıradaki oyun, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için geliştirilmiş olan Call of Duty: Black Ops Cold War, 13 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. Çıkışına yaklaşık iki hafta kalmış iken Call of Duty: Black Ops Cold War sistem gereksinimleri, beraberinde etkileyici bir fragman ile duyuruldu.

Call of Duty: Black Ops Cold War Sistem Gereksinimleri

Activision Blizzard ve geliştiriciler Raven Software ile Treyarch Studios tarafından yapılan duyuruya bakılırsa, Call of Duty: Black Ops Cold War için belirlenen sistem gereksinimleri en düşük, önerilen (çoğu durumda 60 FPS), önerilen (Işın İzleme), rekabetçi ve Ultra RTX olmak üzere beş farklı kategoriye ayrılmış. Eğer oyunu rahat bir şekilde oynamak istiyorsanız, bilgisayarınızda 64-Bit Windows 7 veya 1803 versiyonlu Windows 10 kurulu olmalıyken, en aşağı Intel Core i3-4340 ve AMD FX-6300 işlemci, 8 GB bellek, NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950 ekran kartı bulunması gerekiyor. Ayrıca DirectX 12 ve geniş bant internet bağlantısının da gerekli olduğu belirtilmiş. Eğer gözleriniz bayram etsin isterseniz, şu zamanda kesenin ağzını epey bir açmanız gerekiyor. Çünkü NVIDIA GeForce RTX 3080 uzaktan size el sallıyor.

Yayınlanan sistem gereksinimleri detaylarının tamamına aşağıdan bakabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit (Hizmet Paketi 1) veya Windows 10 64-Bit (v.1803 veya günceli)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Bellek: 8 GB RAM

Sabit Disk (çıkış gününde): 50GB (sadece Çok Oyunculu), 175 GB (tüm oyun modları)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 veya Radeon HD 7950

DirectX 12 uyumlu sistem gerekli

Geniş bant internet bağlantısı gerekli

Call of Duty: Black Ops Cold War Önerilen Sistem Gereksinimleri (çoğu durumda 60 FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen R5 1600X

Bellek: 12 GB RAM

HDD (çıkış gününde): 175 GB

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super veya Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX 12 uyumlu sistem gerekli

Geniş bant internet bağlantısı gerekli

Call of Duty: Black Ops Cold War Önerilen Sistem Gereksinimleri (Işın İzleme)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

Bellek: 16 GB RAM

Sabit Disk (çıkış gününde): 175 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070

DirectX 12 uyumlu sistem gerekli

Geniş bant internet bağlantısı gerekli

Call of Duty: Black Ops Cold War Rekabetçi Sistem Gereksinimleri (yüksek tazelemeli monitör ile yüksek FPS)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel i7-8700K veya AMD Ryzen 1800X

Bellek: 16 GB RAM

Sabit Disk (çıkış gününde): 175 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 veya Radeon RX Vega64

DirectX 12 uyumlu sistem gerekli

Geniş bant internet bağlantısı gerekli

Call of Duty: Black Ops Cold War Ultra RTX Gereksinimleri (Işın İzleme ile yüksek FPS’te 4K çözünürlük)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme)

İşlemci Intel i9-9900K veya AMD Ryzen 3700X

Bellek: 16 GB RAM

Sabit Disk (çıkış gününde): 250 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX 12 uyumlu sistem gerekli

Geniş bant internet bağlantısı gerekli

Son olarak, Call of Duty: Black Ops Cold War PC platformunda teknik anlamda geniş çaplı özelleştirme seçenekleri ve FPS kilidinin olmamasının yanı sıra, RTX Shadows ve Ambient Occlusion, NVIDIA DLSS ve Reflex Teknolojisi, çok geniş ve çoklu ekran ve çapraz platform desteği de sunacak.