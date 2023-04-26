Diablo 4 Sistem Gereksinimleri Neler? Diablo 4 Kaç GB?

Diablo 4 sistem gereksinimleri, tüm dünyada oldukça popüler olan serinin yeni oyununu oynamak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Hazırladığımız yazıda Diablo IV hakkında sistemi gereksinimi dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Yıllardır dünya genelinde popülerliğini devam ettirmeyi başaran Diablo serisinin yeni oyunu uzun bir süredir bekleniyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Diablo IV'ün sistem gereksinimleri de merak edilen konuların başında geliyor.

Diablo 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909 veya daha yenisi)

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R9 280

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Diablo IV isimli video oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarda en az Intel Core i5-2500K veya AMD FX-8350 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 660 ya da AMD Radeon R9 280 ihtiyaç duyuluyor.

Diablo 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (1909 veya daha yenisi)

İşlemci: Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 1300X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynamak için en az NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon RX 470 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. 16 GB RAM isteyen oyunda en az Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen 1300X işlemcisi gerekiyor.

Diablo 4 Kaç GB?

Kaliteli grafikleri ve başarılı oynanış sistemiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Diablo 4'ü bilgisayara yüklemek için depolama tarafında en az 90 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Yeterli miktarda boş alan yoksa kurulum başarısız olur.

Yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa boş yer açmak için ister Windows'un kendini aracıyla isterseniz program kaldırma araçları ile oynamadığınız video oyunlarını silebilirsiniz. Böylelikle depolama tarafında daha fazla boş alana sahip olabilirsiniz.

Diablo 4 Çıkış Tarihi

Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen Diablo IV, 6 Haziran 2023 tarihinde PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S ve PC platformlarına çıkacak.

Diablo 4 Fiyatı

Diablo 4 PC fiyatı: 1.199 TL

Diablo 4 Xbox fiyatı: 1.199 TL

Diablo 4 PlayStation fiyatı: 1.199 TL

Xbox, PlayStation ve Battle.net mağazalarında oyun 1.199 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Söz konusu yapımın fiyatı zaman içerisinde değişebilir.

Bu yazıda Diablo 4 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler sorusu dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.