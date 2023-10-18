Diablo 4 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

6 Haziran 2023'te piyasaya sürülen Diablo 4 büyük bekleyişin ardından çıkışını yaptı. Oldukça kendine has kemik bir kitlesi bulunan Diablo’nun 4. oyunu pek çok kişiyi fazlasıyla heyecanlandırdı. Diablo 4 hakkında genel olarak olumlu eleştiriler yapılsa da çıkışından sonra yayınlanan bazı yamalardan ötürü yapımcı Blizzard oyuncuları ikiye böldü. Diablo 4’ün gidişatından memnun olan oyuncular da var memnun olmayanlar da.

Eğer siz de Diablo 4’e başlama niyetindeyseniz ve aklınızda soru işaretleri varsa bu yazımız çok işinize yarayacaktır. Diablo 4 ile alakalı en çok sorulan soruları sizler için derledik ve cevapladık. İşte Diablo 4 hakkında bilmeniz gereken en önemli şeyler:

Diablo 4 Ne Zaman İndirime Girecek?

17 Ekim 2023 tarihinde Diablo 4 Steam’e geldi ve %25 indirimli olarak satışa sunuldu. 24 Ekim’e kadar sürecek olan bu indirimlerin bir daha ne zaman gerçekleşeceği ise meçhul.

Diablo 4 Ücretsiz mi?

Maalesef. Diablo 4 ücretli bir oyun ve fiyatı epey yüksek. Eğer Diablo 4’ü oynamak istiyorsanız minimum 1.729 TL’yi gözden çıkarmalısınız. Oyunun standart sürümünün indirimsiz hali bu çünkü.

Diablo 4 Kaç TL? Diablo 4 Steam’de Kaç TL?

Bilindiği üzere Diablo 4 Battle.net üzerinden oynanan bir oyun ancak 17 Ekim 2023 tarihinde Steam’e geldi. Hem Steam’de hem de Battle.net’de fiyatlar şu şekilde:

Diablo 4 - Standart Sürüm: 1.729 TL

Diablo 4 - Digital Deluxe Edition: 2.219 TL

Diablo 4 - Ultimate Edition: 2.459 TL

Diablo 4 Tek Başına Oynanır mı?

Diablo 4’ü dilerseniz tek başınıza dilerseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oynamanız mümkün. Kendi başınıza da oynamak son derece keyifli arkadaşlarınızla da. Tercih tamamen size kalmış durumda.

Diablo 4 Kaç Adet Sattı?

Oyun çıkış yaptıktan 5 gün sonra bir açıklama yapıldı ve yapımcı 666 milyon dolar gelir elde ettiklerini açıkladı. Sadece 5 günde elde edilen bu gelir dudak uçuklatacak cinsten. Tahminlere göre Diablo 4 yalnızca 5 günde 9-10 milyon arası satış adedine ulaşmış gibi gözüküyor.

Diablo 4 Türkçe Olacak mı?

Biz Türk oyuncular için oldukça şaşırtıcı ve bir o kadar da sevindirici bir haber de Diablo 4’ün Türkçe olmasıydı. Blizzard eskiden Türkçe dil desteği vermeden oyunlarını piyasaya sürüyordu ancak şu an bu durum tamamen farklı. Şu anda Diablo 4 Türkçe altyazı ile oynanabilir durumda.

Diablo 4 Zamlanacak mı?

Diablo 4 çıkışıyla birlikte zamlandı. Oyunun standart sürümünün fiyatı 1199 TL idi. Çıkış yaptıktan sonra zamlandı ve şu anda indirimsiz haliyle Diablo 4’ün standart sürümünün fiyatı 1.729 TL.

Diablo 4 Kaç GB?

Eğer Diablo 4’ü bilgisayarınıza yüklemek istiyorsanız 90 GB’lık boş bir alana ihtiyacınız var. Günümüz oyunlarının 100 GB oyun talep ettiğini çok gördük. Diablo 4’ün de pek az yer kapladığı söylenemez ancak artık bu civarda çok oyun görmeye başladık.

Diablo 4 PC'de Var mı?

Elbette. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile birlikte PC’de de Diablo 4 oynamak mümkün. Diablo 4 modern pek çok cihazda oynanabilir durumda.

Diablo 4 Kaç Saat Sürüyor?

Oyunun ana senaryosu yaklaşık 25 saat sürüyor. Eğer tecrübeli bir oyunsanız ve direkt olarak, hızlı bir şekilde ilerlerseniz 20 saatten kısa bir sürede bitirmeniz de olası. Oyunda epey iyi bir yere gelmek istiyorsanız 150 saatin üzerinde vakit geçirmeniz gerekmekte.

Diablo 4 Steam’e Gelir mi?

Diablo 4, 17 Ekim 2023 tarihinde Steam’e geldi. Artık Blizzard oyunlarını Steam’de görür olduk. İleride çok daha fazla Blizzard oyununu da Steam’de göreceğiz diye düşünüyoruz.

Diablo 4 Ölünce Ne Olur?

Eğer oyunu normal modda oynuyorsanız pek bir şey olmuyor. Tekrar doğup kaldığınız yerden devam ediyorsunuz ancak Hardcore modda oyunu oynuyorsanız karakteriniz öldüğünde tamamen ölmüş oluyor. Oldukça sinir bozucu bir durum olsa da Hardcore oyun modunun mantığı bu şekilde. Çok deneyimli ve sağlam oyuncular Hardcore modunda epey vakit geçirebiliyor.

Diablo 4’ün Amacı Ne?

Diablo 4 özünde bir ARPG ve Hack’n’Slash oyunu. Karşımıza çıkan düşmanları seri bir şekilde öldürerek ilerliyor, çeşitli zindanlara giriyoruz ve daha iyi eşya toplamak için sürekli ilerliyoruz. Görevler yapıyoruz ve hikayeyi ilerletiyoruz. Sürekli daha güçlü yaratıklarla mücadele ediyoruz ve daha iyi ekipmanlar toplamaya çalışıyoruz.

Diablo 4 Korku Oyunu mu?

Hayır. Diablo 4 atmosferiyle ve korku dolu ambiyansıyla dikkatleri üzerine çekse de oyunda korkmanızı gerektirecek bir öğe bulunmuyor. Bazı bölgeler çok gerilimli olsa da, müzikler tüyler ürpertici gibi gelse de oyunun amacı sizi korkutmak değil. Korku oyunları ile pek bir alakası da yok. Oyunun dışarıdan görüntüsü öyle gibi olsa da özünde bir aksiyon oyunudur.

Diablo 4 hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz Diablo 4 oynuyor musunuz? Steam’e geldikten sonra oynamayı düşündünüz mü? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.