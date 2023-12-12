Sevenlerine Müjde: Call of Duty: Modern Warfare 3 Ücretsiz Sürümü Geliyor!

Call of Duty: Modern Warfare 3, twitter sayfasından yaptığı paylaşıma göre14-18 Aralık tarihleri ​​arasında ücretsiz bir deneme sunacak. Deneme süreci 14 Aralık'ta saat 20.00'de Türkiye saati ile başlayacak ve ek bir indirm de getirecek.

Bu ücretsiz erişim sürecinde oyuncular, ikonik haritaları, farklı çok oyunculu modları ve hatta Modern Warfare Zombies'ı deneyebilecekler. Oyunun ücretsiz sürümü, 6v6 Core Haritaları, üç Ground War Haritası, Core Modları ve 6v6 Moshpit gibi çeşitli listeleri içeriyor.

Oyuncular Call of Duty ile Tatil Sezonunun Tadını Çıkartacak

Call of Duty: Modern Warfare 3'ü denememiş olan oyuncular için ücretsiz bir deneme sürümü, yeni oyuncuları çekmek için ideal bir fırsat olabilir.

Just in time for the holidays, get a taste of #MW3 during the Free Access period from December 14-18 👉 https://t.co/uKAgQg5cN7



🔥 MP Maps including Highrise, Rust, and Shipment

💥 Modes including War, Ground War, and Core offerings

🧟‍♂️ Modern Warfare Zombies pic.twitter.com/t6ibnIRNZG — Call of Duty (@CallofDuty) December 12, 2023

Bu zamana kadar Call of Duty'nin unutulmaz kampanyaları olmuştur, bu yüzden oyuncuların oyunun hikayesinin tadını çıkarmaları için bir fırsat daha. Ücretsiz erişim ile çok oyunculu oyun modları ve özellikle Modern Warfare Zombies modu, bu rekabetçi oyunun dışında hoş bir sürpriz olabilir. Sonuçta, Call of Duty genellikle yoğun çevrimiçi maçlarda titiz ekip tabanlı taktiklerle dikkat çeken bir oyundur.

Zombies modu, bu serinin korku türünü seven oyuncuların oldukça beğeneceği ücretsiz sürüm ile mutlaka denenmesi gereken bir mod olduğunu da söyleyebiliriz.

Call of Duty'nin DMZ modunun artık öldüğünü, bazı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığını son zamanlarda belli etti. Ancak geliştiriciler, Modern Warfare 3 ve Warzone'u düzenli olarak güncellemeye devam ederek, hayranları tekrar oyunun bu moduna bağlamaya çalışıyorlar.