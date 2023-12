Sevenlerine Müjde: Call of Duty: Modern Warfare 3 Ücretsiz Sürümü Geliyor!

Call of Duty: Modern Warfare 3, twitter sayfasından yaptığı paylaşıma göre14-18 Aralık tarihleri ​​arasında ücretsiz bir deneme sunacak. Deneme süreci 14 Aralık'ta saat 20.00'de Türkiye saati ile başlayacak ve ek bir indirm de getirecek.

Bu ücretsiz erişim sürecinde oyuncular, ikonik haritaları, farklı çok oyunculu modları ve hatta Modern Warfare Zombies'ı deneyebilecekler. Oyunun ücretsiz sürümü, 6v6 Core Haritaları, üç Ground War Haritası, Core Modları ve 6v6 Moshpit gibi çeşitli listeleri içeriyor.

Call of Duty: Modern Warfare 3'ü denememiş olan oyuncular için ücretsiz bir deneme sürümü, yeni oyuncuları çekmek için ideal bir fırsat olabilir.

Just in time for the holidays, get a taste of #MW3 during the Free Access period from December 14-18 👉 https://t.co/uKAgQg5cN7



🔥 MP Maps including Highrise, Rust, and Shipment

💥 Modes including War, Ground War, and Core offerings

🧟‍♂️ Modern Warfare Zombies pic.twitter.com/t6ibnIRNZG