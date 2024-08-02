ChatGPT'ye Sorduk: Türkiye'deki Instagram Yasağı Hakkında Ne Dedi?

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. Peki, yapay zekâ tabanlı sohbet botu ChatGPT, Instagram yasağı hakkında ne diyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) web sitesinde "instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir" bilgisi bulunuyor ancak erişim yasağının nedeni henüz resmî olarak açıklanmadı.

ChatGPT, Türkiye'deki Instagram Erişim Yasağı Hakkında Ne Diyor?

En popüler yapay zekâ tabanlı sohbet botlarından biri olan ChatGPT'ye Instagram'a uygulanan erişim yasağı kararı hakkında ne düşündüğünü sorduk. ChatGPT, söz konusu karar hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Instagram'ın Türkiye'de yasaklanması, sosyal medya kullanımını ve ifade özgürlüğünü doğrudan etkileyen önemli bir gelişmedir. Sosyal medya platformları, kullanıcıların bilgi paylaşımında bulunmalarına, toplumsal olaylar hakkında görüşlerini ifade etmelerine ve dünya genelinde bağlantı kurmalarına olanak tanır. Instagram gibi platformların yasaklanması, bu tür fırsatları sınırlayabilir ve toplumda çeşitli tepkilere yol açabilir. Erişim yasakları genellikle çeşitli nedenlerle uygulanır; bunlar arasında güvenlik kaygıları, yasal düzenlemeler veya toplumsal düzenin korunması gibi sebepler bulunabilir. Ancak, bu tür yasaklar genellikle bilgi akışını ve iletişimi engelleyebilir, bu da hem bireyler hem de toplumsal gruplar için kısıtlayıcı olabilir. Yasakların getirdiği etkiler ve sonuçlar karmaşıktır ve çoğu zaman hem bireysel hem de toplumsal düzeyde tartışma yaratır. Kişisel ve toplumsal özgürlükler, bilgiye erişim hakları ve ifade özgürlüğü gibi konular, bu tür kararların değerlendirilmesinde önemli rol oynar. Bu bağlamda, sosyal medya ve dijital iletişim araçlarının özgürce kullanılabilmesi, modern toplumların demokratik işleyişi açısından kritik bir öneme sahiptir."

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