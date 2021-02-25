Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan Instagram, hiç şüphesiz ki bu dev krallığın hükümdarı konumunda. Peki ama daha yeni ve daha seçici bir sosyal medya platformuna geçiş yapmak isterseniz, kullanabileceğiniz alternatifler neler? Sizler için oluşturduğumuz bu listemizde Instagram benzeri uygulamalar ile karşınızdayız.

Burada yer verdiğimiz uygulamalar tabii ki Instagram'ın birebir kopyası değil. Öte taraftan Instagram'ı ne için kullandığınıza bağlı olarak buradaki alternatiflerden birisini seçebilirsiniz. Nitekim Instagram'ın sunduğu ve hepimizin gündelik hayatımızda kullanmayı sevdiğimiz özelliklerin bazıları bu uygulamalar sayesinde ortaya çıktı.

Instagram Benzeri Uygulamalar Neler?

Snapchat

Facebook

Pinterest

Twitter

Tumblr

TikTok

1- Snapchat

Instagram Stories mi? Ah, evet. Bu özellik Facebook'un defalarca kez satın almayı denediği ancak bir türlü başaramadığı Snapchat ile ortaya çıktı. Şirketin satın alım işlemlerini bir türlü sonuca bağlayamaması, Instagram'ın bu şekilde bir özellikle güncellenmesi ile sonlandı.

Yani Instagram'da hikayeleri kullanmayı seviyorsanız, belki de direkt olarak bunun için yaratılmış Snapchat'e göz atabilirsiniz. Ufak bir bilgilendirme olarak Snapchat günlük üç yüz elli milyonu aşkın aktif kullanıcı ile hala oldukça popüler bir yapıya sahip.

2- Facebook

Instagram'ın sahibi olan Facebook, aslında birçok yönden Instagram ile benzer özelliklere sahip. Nitekim Facebook üzerinden fotoğrafları görüntülemeniz, haberleri takip etmeniz ya da video izlemeniz mümkün. Ayrıca evet, burada da hikaye paylaşabiliyorsunuz.

3- Pinterest

Sanatçı bir ruha mı sahipsiniz? Pinterest'ten bahsederken onu tam anlamı ile sosyal medya platformu olarak isimlendirmek kolay değil. Öte taraftan dünyanın en geniş ve en etkili görsel topluluklarından birisi olan Pinterest'i takip etmek için pek çok neden bulabilirsiniz.

4- Twitter

Instagram'ı daha ziyade eğlenmek için kullanıyorsanız, benzer bir ortamı Twitter'da da rahatlıkla bulabileceksiniz. Bu arada söylemekten yoruldum ancak evet, Twitter'da da artık bir hikaye sekmesi yer alıyor. Buna ek olarak gündemi takip etmek için de en iyi sosyal platformlardan birisi olabilir.

5- Tumblr

Instagram'ın fazla gürültülü bir yer olduğunu düşünüyorsanız, Tumblr'ı denemeyi düşünebilirsiniz. Instagram'dan farklı olarak Tumblr'ın oldukça geniş profil kişiselleştirmesine olanak sunduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Yine de hayatları ve hikayeleri özleyebilirsiniz.

6- TikTok

Instagram son zamanlarda kısa videolara yer veren yeni bir sekmenin (Reels) tanıtımını yaptı. Bu özelliğin ana çıkış noktası olan TikTok, sadece kısa videolar üzerine odaklanan bir sosyal medya platformu. Eğer bu tip içeriklerden hoşlanıyorsanız, TikTok'a bir şans vermeyi düşünebilirsiniz.

Peki hangi sosyal medya platformu, hangi kişiler için daha uygun?

Hikayeleri sık sık kullananlar için Snapchat

Gündemi takip edenler için Twitter ve Facebook

ve Kısa videolar izleyenler için TikTok

Görseller ile ilgilenenler için Tumblr ve Pinterest

Sizler için oluşturduğumuz bu listenin de sonuna geldik. Peki siz Instagram'da en çok hangi özelliği kullanıyorsunuz ve sizin için en iyi alternatif sosyal medya platformu hangisi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.