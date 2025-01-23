Citroen'in Efsane Modeli 80 Yıl Sonra Uygun Fiyatla Geri Dönüyor

Citroen, ilki 1948'de Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan ikonik modeli 2CV'yi (Deux Chevaux) üretimini durdurduktan 35 yıl sonra geri getirmeye hazırlanıyor. Fransız otomotiv tarihinin en ikonik araçlarından biri olan bu araç bir zamanlar çiftçilere düşük maliyetli ulaşım yolu olarak üretilse de şimdilerde bir retro şehir arabası olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Citroen 2CV, Elektrikli ve Retro Tasarımla Geri Geliyor

Citroen, otomobil tarihinin en ikonik modellerinden biri olan 2CV’yi yeniden üretmek için çalışmalara başladı. Fransız markanın elektrikli otomobili olarak tasarlayacağı yeni 2CV’nin, retro tasarım anlayışını modern teknolojiyle buluşturması bekleniyor. Şirketin bu kararı Renault 5’in Fransa’daki büyük başarısının ardından geldi.

Retro tasarımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken Renault 5, lansmanından bu yana sadece bir ayda 10 bin adet satışa ulaştı. Bu başarı Citroen’i, ulaşılabilir fiyat ve nostaljik tasarım stratejisini yeniden değerlendirmeye itti. Yeni 2CV, orijinal modelin minimalist ruhunu koruyarak tamamen elektrikli bir platform üzerine inşa edilecek.

Tasarımda, klasik 2CV’nin ayırt edici unsurlarına yer verilecek. Araç, Stellantis’in maliyet odaklı Smart Car platformunu kullanacak ve düşük batarya kapasitesi ile maliyet avantajı sağlayacak. Bu nedenle şehir içi kullanım için pazarlanacak. Fiyat ise yeni Citroen 2CV'nin en cazip noktası olacak. Fiyat 20 bin doların altında olacağı tahmin ediliyor.

Citroen, yeni 2CV’yi 2028 yılında orijinal tanıtımının 80. yıl dönümünde yine Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtmayı planlıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Artık üretilmeyen ve modern teknolojiler ile dönmesini istediğiniz bir otomobil var mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.