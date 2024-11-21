Dünyada En Çok Elektrikli Otomobil Satan Markalar Açıklandı! Togg Kaçıncı Sırada?
Dünya genelinde en çok elektrikli araba satan markalar belli oldu. Listede Tesla, BYD gibi markaların yanı sıra Togg da yer alıyor. İşte detaylar!
Elektrikli araç pazarı son yıllarda hızlı şekilde büyürken rekabet gidirek artmaya devam ediyor. Geleneksel otomobil üreticileri, Tesla gibi elektrikli araç şirketleriyle rekabet edebilmek için elektrikli otomobiller piyasaya sürdü. Peki, dünyada en çok elektrikli araba satan markalar hangileri?
Çoğu kişi tarafından merak edilen bu sorunun yanıtı, yapılan bir araştırma ile beraber belli oldu. Bu araştırma ocak-eylül 2024 dönemini kapsıyor. Listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarının altına imza atan Tesla, dünya genelinde 1 milyon 293 bin 656 adet elektrikli araç satmayı başardı.
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BYD, 1 milyon 169 bin 579 adet elektrikli araba satarak listenin ikinci sırasında konumlandı. Üçüncü sırada ise Çin merkezli başka bir otomotiv devi yer aldı. Geely, ocak-eylül döneminde 507 bin 259 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.
Geely'i 506 bin 688 adet ile Volkswagen, 365 bin adet ile SGMW, 316 bin 910 adet ile Hyundai takip etti. Yerli elektrikli otomobil Togg listenin 33. sırasında yer aldı. Togg, ocaktan eylüle kadar 17 bin 49 adet araba sattı.
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Dünya Genelinde En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Listesi
- Tesla: 1.293.656 adet
- BYD: 1.169.579
- Geely: 507.259 adet
- Volkswagen: 506.688 adet
- SGMW: 365.000 adet
- Hyundai: 316.910 adet
- BMW: 294.054 adet
- GAC: 260.000 adet
- Stellantis: 207.000 adet
- Mercedes-Benz: 191.472 adet
- Changan: 190.000 adet
- Saic: 185.000 adet
- General Motors: 156.000 adet
- Nio: 149.281 adet
- Chery: 126.000 adet
- Leapmotor: 121.000 adet
- Toyota: 108.287 adet
- Dongfeng: 105.000 adet
- Xpeng: 98.561 adet
- Faw: 90.000 adet
- Renault: 81.741 adet
- Baic: 80.000 adet
- Nissan: 80.000 adet
- Xiaomi: 69.790 adet
- Ford: 68.000 adet
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