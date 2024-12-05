Şehir İçi 710 Kilometre Menzil Vadeden Cupra Born Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Cupra, şehir içi 710 kilometre menzil sunan Born isimli elektrikli otomobil modelini Türkiye'de satışa sundu. Born, özelliklerinin yanı sıra tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Aerodinamik alüminyum alaşımlı jantların yer aldığı otomobil sportif görünüme sahip. Arabada ayrıca geri dönüştürülmüş mikrofiberden yapılmış kumaş koltuk döşemeleri mevcut.

"Aurora mavi", geyser gümüş gri", "midnight siyah", "Buzul beyazı" ve "vapor gri" olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunuluyor.

Cupra Born Özellikleri

Menzil: 551 km karma menzil (WLTP), 710 km şehir içi

551 km karma menzil (WLTP), 710 km şehir içi Batarya Kapasitesi: 77 kWh

77 kWh Maksimum Güç: 204 PS (150 kW)

204 PS (150 kW) 0-100 km/s hızlanma: 8,1 saniye

8,1 saniye %0-%100 Şarj Süresi: 8 saat (AC 11 kW ile)

8 saat (AC 11 kW ile) %5-%80 Şarj Süresi: 28 dakika (DC 175 kW ile)

77 kWh batarya kapasitesine sahip elektrikli araba 551 kilometre karma menzil (WLTP), şehir içi 710 kilometre menzil vadediyor. 204 PS azami gücü ile dikkat çeken otomobilin 0-100 km/s hızlanması 8,1 saniye olarak açıklandı.

Cupra Fiyatı

Cupra Born modelinin 150 kW (204 PS) / 77 kWh sürümü için 1 milyon 890 bin TL fiyat etiketi belirlendi.

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