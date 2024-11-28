345 TL Değerindeki Dark Sector Ücretsiz Oldu! Hemen Kütüphanenize Ekleyin

En popüler dijital mağazalardan biri olan Steam, oyuncuları sevindirecek fırsatlar sunmaya devam ediyor. Mağazada 9,99 dolar (345 TL değerindeki) Dark Sector ücretsiz hâle geldi. Başlatılan kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 30 Kasım saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Dark Sector'ı ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Dark Sector Ücretsiz Nasıl Alınır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Oyunun sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba ekle" butonuna basın.

Oyun kütüphaneye eklenecektir.

İndirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Dark Sector Nasıl Bir Oyun?

Digital Extremes tarafından geliştirilen Dark Sector, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Virüs ile enfekte olan insanların mutasyona uğradığı oyunda Hayden isimli bir ajanı kontrol ediyoruz. Hayden görev nedeniyle virüsün ortaya çıktığı bölgeye gönderiliyor ancak orada enfekte oluyor.

Hayden, enfekte olduktan sonra şaşırtıcı şekilde daha güçlü hâle geliyor. 66 Metacritic puanına sahip yapım 2009 yılının mart ayında piyasaya sürüldü. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

Dark Sector isimli oyunu beğendiniz mi? Söz konusu yapım ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.