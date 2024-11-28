Roblox ve Discord'un Erişim Engeli Kalkacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan Yeni Açıklama Geldi!

Çevrim içi oyun platformu Roblox'a 2024 yılının ağustos ayında, mesajlaşma uygulaması Discord'a ise 2024 yılının ekim ayında erişim engeli getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord yasağı hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

Roblox ve Discord Yasağı Kalkacak mı?

NTV'deki habere göre bakanlık yetkilileri ile şirket arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Roblox’un belirlenen içerikler çıkarıldığında Türkiye’de yeniden erişime açılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Tespit edebildiklerimizi kendilerine iletiyoruz, onlar da çıkaracaklarını söylüyorlar. Çıkarıldığı zaman tekrar mahkemeye müracat edildiği zaman, mahkemenin kararı yerine getirildiği için açılması mümkün olacak" dedi.

Discord ile ilgili itiraz sürecinin de sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, "Erişim engeli getirme kararlarından önce bizi muhatap almıyorlardı" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

“Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz. Muhatap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatabız."

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