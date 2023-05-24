Yıllardır beklenen Diablo 4’ü hemen indirin ve bu karanlık dünyaya bir an önce giriş yapın.

Kemal Tavus - 1 Dakika ÖNCE GÜNCELLENDİ

Çok uzun bir süredir beklenen oyun nihayet bizlerle olacak. 11 sene sonra gelen Diablo 4 pek çok oyuncuyu heyecanlandırmayı başardı. Özüne çok daha sadık kalan bir oyun olan Diablo 4 bu sefer beklentileri karşılayacak gibi.

Aksiyon, rol yapma ve Hack’n’Slash türlerini bir arada bulunduran Diablo 4 oynanış bakımından sonra derece zengin bir yapım. Öyle ki, oyunun çıkışından itibaren pek çok oyuncu yüzlerce saatini gömmeye şimdiden hazır gibi.

Diablo 4 İndir

Druid, Barbarian, Sorceress, Rogue ve Necromancer gibi klasik Diablo karakterleri ile oynayabildiğimiz bu oyunda karakter özelleştirmeleri de bulunuyor.

Diablo 4 grafiksel olarak son derece iyi gözüküyor. İzometrik bir oyuna göre kaliteli kaplamalara sahip olan Diablo 4’te efektler ve animasyonlar da oldukça iyi gözüküyor.

Açık dünyaya sahip olan Diablo 4’te başlangıçta keşfedebileceğiniz 5 bölge bulunuyor. Her bölgenin kendine özgü karakteristik bir atmosferi var ve bu bölgerlerde keşfetmesi oldukça keyifli mekanlar da bulunacak.

Diablo 4 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit (1909 veya daha yenisi)

: Windows 10 64-bit (1909 veya daha yenisi) İşlemci : Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 1300X

: Intel Core i5-4670K / AMD Ryzen 1300X RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470

: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470 Depolama : 90 GB

: 90 GB DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı