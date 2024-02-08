Disney, Fornite Yapımcısı Epic Games'e Yatırım Yaptı: Yepyeni Oyun Deneyimleri Yaşanacak!

The Walt Disney Company ve Epic Games, yeni bir iş birliğine imza attı. Disney, sevilen hikayelerinin ve deneyimlerinin erişimini genişletebilmek adına yeni bir oyun ve eğlence evreni kurmayı planlıyor.

Aynı zamanda Disney, Epic Games'te hisse satın alabilmek için 1,5 milyar dolar değerinde bir yatırım yaptı. Şirket yaptığı açıklamada yapılan yatırımın, yasal onaylar da dahil olmak üzere alışılagelmiş kapalı koşullara tabi olduğunun da altını çizdi.

Her İki Taraftan da Konuya Dair Açıklama Geldi

Hem Disney hem de Epic Games'teki yetkili isimler, bu iş birliği ve yatırımla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılacak olan hamlelere ve çalışmalara yönelik net ifadelerde bulunuldu.

Yapılan ilk açıklamada şu sözler yer aldı:

"Birinci sınıf bir oyun deneyimi olmasının ve Fortnite ile birlikte çalışmasının yanı sıra, yeni kalıcı evren tüketicilere Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar ve daha fazlasından içerikler, karakterler ve hikayelerle oynamak, izlemek, alışveriş yapmak ve etkileşimde bulunmak için çok sayıda fırsat sunacak. Oyuncular, oyunseverler ve hayranlar kendi hikâyelerini ve deneyimlerini yaratabilecek, hayranlıklarını Disney'e özgü bir şekilde ifade edebilecek ve içerikleri sevdikleri şekillerde birbirleriyle paylaşabilecekler. Tüm bunlar Unreal Engine tarafından desteklenecek."

The Walt Disney Company İcra Kurulu Başkanı Robert A. Iger da şu açıklamalarda bulundu: "Epic Games ile olan heyecan verici yeni ilişkimiz, Disney'in sevilen markalarını ve franchise'larını son derece popüler Fortnite ile dönüşümsel yeni bir oyun ve eğlence evreninde bir araya getirecek. Bu, Disney'in oyun dünyasına şimdiye kadarki en büyük girişi ve büyüme ve genişleme için önemli fırsatlar sunuyor. Hayranlarımızın sevdikleri Disney hikayelerini ve dünyalarını çığır açan yeni yollarla deneyimlemeleri için sabırsızlanıyoruz."

Epşc Games'in CEO'su Tim Sweeney de: "Disney, Fortnite'ta kendi dünyalarını bizimkiyle bir araya getirme potansiyeline inanan ilk şirketlerden biriydi ve portföylerinin tamamında Unreal Engine kullanıyorlar," dedi. "Şimdi Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek kalıcı, açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir şey üzerinde işbirliği yapıyoruz." dedi.

Konuya dair bir açıklama da Disney Experiences Yönetim Kurulu Başkanı Josh D'Amora'dan geldi: "Bu, şirket genelindeki inanılmaz hikaye ve deneyim koleksiyonumuzu daha önce sadece hayal ettiğimiz şekillerde geniş bir kitle için bir araya getirmemizi sağlayacak" dedi. "Epic Games'in sektör lideri teknolojisi ve Fortnite'ın açık ekosistemi, tüketicilere bulundukları yerde ulaşmamıza yardımcı olacak ve böylece Disney ile kendileri için en uygun yollarla etkileşim kurabilecekler."