Disney, Fornite Yapımcısı Epic Games'e Yatırım Yaptı: Yepyeni Oyun Deneyimleri Yaşanacak!

İNTERNET

Disney Plus'ın Şifre Paylaşımı Kısıtlaması Geliyor: Tarih Verildi!

Disney Plus, tıpkı Netflix'in yaptığı gibi şifre paylaşımı özelliğine kısıtlamalar getiriyor. Kısıtlamanın ilk aşaması şu an ABD'li abonelere geliyor olsa da ilerleyen dönemde dünyanın her noktasındaki aktif kullanıcılara da gelmesi bekleniyor.