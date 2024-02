Disney Plus'ın Şifre Paylaşımı Kısıtlaması Geliyor: Tarih Verildi!

Disney Plus, tıpkı Netflix'in yaptığı gibi şifre paylaşımı özelliğine kısıtlamalar getiriyor. Kısıtlamanın ilk aşaması şu an ABD'li abonelere geliyor olsa da ilerleyen dönemde dünyanın her noktasındaki aktif kullanıcılara da gelmesi bekleniyor.

Yeni gelen güncellemeyle ile birlikte Disney Plus kullanıcıları şimdiden rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı. Aboneler, hesap paylaşımına gelen bu kısıtlamanın etkilerini de yüksek ihtimal önümüzdeki haftalarda net bir şekilde hissetmeye başlayacak.

Disney Plus, Abonelerine Kısıtlama Getiriyor

Uzun bir süredir Disney Plus'ın planları arasında yer alan hesap paylaşım kısıtlaması, nihayet geldi. İlk aşamada ABD'li abonelerin şifrelerini, ödeme yapmayan kişilerle paylaşmasına yönelik hamleleri uygulamaya başlıyor.

Bu kısıtlama ile artık kullanıcılar, Disney Plus içeriklerine erişebilmek için kendi profillerini açmaları ve ayrıca ödeme yapmaları gerekecek. Konuyla alakalı bilgilendirici bir mail, Disney Plus tarafından abonelere gönderildi.

Kanadalı aboneler için daha önceden gelen bu önlem, Hulu'nun da benzer bir yol izlemesi ve Hizmet Şartları'nda değişiklikler yapmasından hemen sonra geldi. Disney Plus da Hulu'daki gibi yeni abonelerde hemen uygulanmaya başlanacak.

Mevcut aboneler için de yeni kısıtlama 14 Mart itibariyle devreye girecek. Disney Plus'ın abonelerine attığı e-postada: "Hesabınızı haneneiz dışında paylaşma konusunda sınırlamalar getiriyoruz ve bu sınırlamalara uygunluğunuzu nasıl değerlendirebileceğimizi açıklıyoruz." şeklinde bir ifade yer alıyor ve detayları paylaşıyor.