Dispatch Mobil Çok Yakında Geliyor, İlk 4 Bölümü Ücretsiz Olacak

Süper kahraman temalı Dispatch'i geliştiren AdHoc Studio, oyunun birinci yıl dönümünde telefonlar için hazırladığı yeni sürümü duyurdu. Stüdyonun 22 Ekim 2026'da paylaştığı takvime göre Dispatch mobil sürümü 9 Aralık 2026'da iOS ve Android'e gelecek. Oyuncular ilk 4 bölümü ücretsiz oynayabilecek, oyunun kalanı için tek seferlik ödeme yapacak.

Dispatch Telefonlara Hangi Bölgelerde Gelecek?

AdHoc mobil sürümü Çin ve Japonya dışında, PC ve konsol sürümlerinin satıldığı bütün bölgelerde sunacak. Oyun Steam ve Xbox mağazalarının Türkiye sayfalarında satıldığı için ülkemiz de bu kapsama giriyor; stüdyo Türkiye için ayrı bir tarih vermedi. Mobil sürüm, Android oyunlarını Windows'ta çalıştıran Google Play Games üzerinden bilgisayarda da oynanabilecek; bu, Steam'deki PC sürümünden ayrı bir sürüm.

Stüdyo ana oyunu dokunmatik kontroller ve dikey oynanış için yeniden kurdu. Google Play sayfasındaki tanıtıma göre geniş ekran deneyimi arayanlar sinematik modu, telefonu dik tutmayı sevenler de dikey görünüm sunan dinamik modu tercih edebilecek. 22 Ekim 2025'te PS5 ve Steam'de çıkan, ardından Switch ve Xbox'a gelen Dispatch, AdHoc'un verdiği rakamla 5 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Bazı yabancı yayınlar bu rakamı satış olarak verse de stüdyonun duyurusunda geçen ifade oyuncu sayısı.

AdHoc'un duyurusu Google Play'deki ön kaydın ve App Store'daki ön siparişin yakında açılacağını söylüyor. Cümle Google Play ön kaydının zaten açık olduğu biçiminde de okunabildiği için bazı yayınlar kayıtların başladığını yazdı. 23 Ekim 2026 itibarıyla Google Play Türkiye sayfasında ön kayıt düğmesi bulunmuyor, sayfada yalnızca istek listesine ekleme seçeneği var. App Store sayfası ise 23 Ekim 2026 itibarıyla açılmadı. Google Play sayfasında oyunun Avrupa yaş derecelendirme sistemi PEGI'deki sınırı 16 olarak görünüyor.

Mobil Sürümün Fiyatı Ne Kadar?

Mobil sürümde hikâyenin açılış yarısını oluşturan 4 bölüm ücretsiz olacak. Toplam 8 bölümden oluşan oyunun kalanını açmak için 19,99 dolarlık tek seferlik ödeme gerekiyor. Bu da güncel kur ile birlikte 992 TL'ye denk geliyor. Fiyat bölgeden bölgeye değişecek; Türkiye fiyatı açıklanmadı, Google Play Türkiye sayfasında da henüz fiyat görünmüyor.

AdHoc bütün bölümlerin çıkış gününde birlikte gelip gelmeyeceğini açıkça yazmasa da tam oyunun kilidinden söz etmesi bu yönde bir izlenim veriyor. Deluxe Edition'a gelen Commentary ve Storyboard modlarının mobil sürüme dahil olup olmadığı da belli değil; stüdyonun duyurusu ana oyundan söz ediyor.

PC tarafında oyunun Türkiye fiyatı daha düşük. Steam Türkiye'de 14,99 dolarlık etiketi bulunan Dispatch, 30 Ekim 2026'ya kadar indirimle 11,99 dolara satılıyor. Bu da güncel kur ile birlikte 595 TL'ye denk geliyor. Oyun nisanda da Steam'de 11,99 dolara indirime girmişti. Aynı sürümün ABD'deki etiketi 29,99 dolar.

Dispatch Mobilde Türkçe Olacak mı?

Steam sürümü İngilizce seslendirmenin yanında Türkçe arayüz ve altyazı sunuyor. Oyun Türkçe dil desteğini temmuzda almıştı ve Steam'deki dil listesinde toplam 16 dil var.

AdHoc'un duyurusu mobil sürümün hangi dilleri destekleyeceğini söylemiyor. Oyunun Google Play Türkiye sayfasındaki açıklaması Türkçe, ekran görüntülerinde de "Gece görüşünü aç" ve "ANTİVİRÜS SİSTEMİ" gibi Türkçe oyun içi metinler görünüyor. Aynı karelerde "CLOSE" (Kapat) gibi İngilizce kalmış düğmeler bulunsa da bu ekranlar mobil sürümde Türkçe arayüz olacağına işaret ediyor; stüdyo bunu duyurusunda ayrıca doğrulamadı.

Yıl Dönümü Güncellemesi Neler Getirdi?

AdHoc yıl dönümünde PC ve konsoldaki Digital Deluxe Edition sahiplerine ücretsiz bir güncelleme de yayımladı. Güncellemeyle gelen Commentary Mode, bütün bölümlerde 16 saati aşan yorum kaydı sunuyor. Oyuncular Ayarlar'dan Cast (oyuncu kadrosu) ya da Crew (yapım ekibi) kanalını seçebiliyor, yorumlar da oyunda verilen kararlara göre değişiyor. Yorumcular arasında Aaron Paul, Laura Bailey, Erin Yvette ve Travis Willingham var.

Storyboard Mode ise oyunun tamamını orijinal storyboard animatikleriyle oynatıyor ve 2 mod aynı anda açılabiliyor. AdHoc'un sık sorulan sorular bölümünde yazdığı üzere yorumları İngilizce dinlemek gerekiyor ve bu kayıtların kendi altyazısı yok. Storyboard Mode bütün altyazı dillerinde çalışıyor.

Standart sürüme sahip olan oyuncular, Steam Türkiye'de 6,29 dolar olan Deluxe yükseltmesini de aynı indirim döneminde 5,03 dolara alabiliyor. Bu da güncel kur ile birlikte 250 TL'ye denk geliyor. Yükseltme paketi dijital sanat kitabını ve 4 çizgi romanı da kapsıyor. Switch oyuncularının iki modu açmak için önce eShop'tan yeni DLC paketini indirmesi gerekiyor.

Editörün Yorumu

Bence AdHoc'un telefonda en akıllıca kararı, hikâyenin ilk yarısını hiçbir ödeme istemeden sunması; kararlarla ilerleyen oyunları hiç denememiş biri için risksiz bir giriş kapısı. Kilidin dolar etiketi ise Türk oyuncunun hesabını bozabilir: Steam'de indirimsiz 744 TL'lik PC sürümü dururken telefona 992 TL'ye yakın ödemek mantıklı gelmeyecektir. Yine de AdHoc Türkiye'ye özel bir fiyatla bu farkı kapatırsa, otobüste ya da yatakta oynamak isteyenlere telefon sürümünü önerebilirim.