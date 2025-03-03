Dispatch, süper kahramanların ofis yaşamını mizahi bir şekilde ele alıyor. Hemen indirerek kahraman ekibinizi yönetin ve şehri kurtarın!

Kemal Tavus - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

AdHoc Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dispatch, modern Los Angeles'ta geçen bir süper kahraman ofis komedisidir. Mecha Man olarak bilinen Robert Robertson rolünü üstleniyoruz. Bir savaşta mech-kostümü yok edilen Robert, süper kahraman sevk merkezinde işe başlamak zorunda kalır ancak bu kez bir kahraman olarak değil, bir sevk memuru olarak çalışmak zorundadır.

Bu oyundaki görevimiz eski süper kötülerden oluşan uyumsuz bir ekibi rehabilite etmek, şehirdeki acil durumlara müdahale etmek için doğru kahramanları seçmek ve aynı zamanda ofis içi politikalar ve kişisel ilişkileri yönetmektir. Ayrıca intikam almak için kendi kostümümüzü yeniden inşa etme çabası içindeyiz.

Yaptığınız taktiksel kararlar, ekibiniz ve şehir için kalıcı sonuçlar doğurabilir. Her kahraman, kendi tuhaflıkları, kusurları ve geçmişleriyle birlikte gelir. Ekibinizi bir arada tutmak için bu özellikleri yönetmeniz gerekir.

Dispatch İndir

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Dispatch Sistem Gereksinimleri

Dispatch sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.