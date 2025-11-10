Dispatch Sezon 2 İçin Heyecanlandıran Gelişme: Stüdyodan Müjde Var!

Geçtiğimiz aya damga vuran oyunlardan olan Dispatch, Metacritic ortalaması ile dikkatleri üzerine çekmesinin yanı sıra, oyunculardan da büyük övgüler almıştı. Kısa sürede 1 milyon satış adedini geride bırakmasının ardından, ilk sezonun finaline ulaşmadan yeni sezon için de beklentiler oluşmaya başlamıştı. Görünüşe göre bu beklentinin geliştirici cephesinde bir karşılığı oldu. Eski Telltale Games geliştiricilerinin kurduğu Adhoc Studio, hikayeyi devam ettirmeyi düşünecek.

Dispatch İçin İkinci Sezon Kaçınılmaz Oldu

Stüdyonun kurucu ortağı ve yaratıcı yönetmeni Pierre Shorette, katıldığı bir yayın sırasında ikinci sezonu gündeme getirmek durumunda olduklarını ifade etti. Elbette bu, resmi bir teyit olarak alınmamalı. Çünkü, stüdyonun önceliği final bölümlerini tamamlamak. Gelecek planlarını ise sonrasında şekillendirmeyi istiyor.

Ekim ayının sonlarına doğru oyuncular ile buluşan Dispatch, seçimlerin büyük rol oynadığı bir süper kahraman iş yeri komedisi oluyor. Ofis politikası, kişisel ilişkiler ve kahraman olma hayali arasında bir denge kurmaya çalışırken, bir yandan da birbiriyle uyumsuz kahramanlardan oluşan işlevsiz bir ekipten kimin şehirdeki hangi acil duruma gönderileceğine karar vermek durumundayız.

Dispatch Sezon 2 Ne Zaman Yayınlanacak?

Halihazırda 1 milyon satış adedini geride bırakmış olan oyunun şimdiye kadar altı bölümü yayınlanmış olup, son iki bölümü ise 12 Kasım 2025 Çarşamba günü yayınlanacak. Böylece ilk sezon tamamlanmış olacak. Sonrasında ise oyuncuların talepleri doğrultusunda ikinci sezon değerlendirmeye alınacak. Ne var ki bunun yakın bir gelecekt gerçekleşmeyeceği söyleniyor. Shorette, Sezon 2 için önümüzde birkaç yılın olduğunu ifade ediyor.

Aşina olduğumuz hikaye anlatımlı macerayı modern sinematik anlatım ile birleştiren oyun, Metacritic'te 84 / 100 ortalama yakalamış durumda. Steam'de 31.912 kullanıcı yorumunun % 95 kadarından olumlu geri dönüş almayı başarması ile Son Derece Olumlu görünüyor olup SteamDB verilerine göre de 131.074 eş zamanlı oyuncuya ulaştı. Stüdyonun ilk büyük oyunu olması göz önünde bulundurulacak olursa, önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebiliriz.