Süper Kahramanların Patronu Olduğunuz Eğlenceli Oyun İndirime Girdi!

Steam süper kahraman temalı Dispatch oyunu için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu sayede kullanıcılar belirtilen son tarihe kadar sevilen yapımı indirimli fiyattan satın alıp oynayabilecek. İşte Dispatch indirimli fiyatı!

Dispatch Steam'de Ne Kadar Oldu?

Dispatch kısa süre önce Steam'de indirime girdi. Bu kapsamda oyunun fiyatı 14,99 dolardan (674 TL) 11,99 dolara (539 TL) düştü. Bu indirim devasa boyutlarda olmasa da yapımı oynamak için indirim bekleyen kullanıcıların işini görebilir. Bununla birlikte kampanyanın 7 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtelim.

Dispatch Nasıl Bir Oyun?

Dispatch oyununda günümüz Los Angeles’ında bir süper kahraman merkezinin yöneticisi olarak görev alıyorsunuz. Şehirde yaşanan banka soygunları, doğal afetler ve benzeri acil durumları anlık olarak takip edip her olaya en uygun süper kahramanı yönlendirmek sizin sorumluluğunuzda. Oyunda verdiğiniz kararlar hikayenin gidişatını doğrudan etkiliyor.

Yani sadece görev dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda olayların nasıl sonuçlanacağını da belirliyorsunuz. Kısacası güzel bir konsepte sahip eğlenceli bir oyun diyebiliriz.

Dispatch Türkçe Desteği Var mı?

Dispatch oyununun Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe dil desteğinin olmadığını görüyoruz. Yani yapımda menü, altyazı ve seslendirmeler tamamen İngilizce dilinde olacak. Bu da yapımın en önemli eksisi.

Dispatch Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-6402P veya AMD Ryzen 5 1600 ve üzeri

Bellek (RAM): 2 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 560

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) veya daha yeni

İşlemci: Intel Core i5-7400 veya AMD Ryzen 5 2600 ve üzeri

Bellek (RAM): 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB boş alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Editörün Yorumu

Dispatch gerçekten farklı bir konsepte sahip. Oyunda düşmanı tarafından kostümü yok edilen eski bir kahraman Robert Robertson’ı oynuyoruz ve bir süper kahraman merkezinde yönetici olarak çalışıyoruz. Yani doğrudan sahada savaşan bir kahraman olmak yerine onları yöneten ve doğru görevlere yönlendiren kritik bir rol üstleniyoruz.

Zaten bu farklı konsept de kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başardı. Zira platformda yapımın son derece olumlu eleştirilere sahip olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de süper kahramanları yönetmek benim işim diyorsanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz.