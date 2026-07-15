Türkçe Yamayı Silin! Bir Popüler Oyun Daha Türkçe Dil Desteği Aldı

İlk piyasaya sürüldüğü andan bu yana oyuncuların ekran başına kilitlenmesine sebep olan Dispatch ile ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Türkiye'deki oyuncuları yakından ilgilendiren bu gelişme, oldukça uzun bir zamandan beri bekleniyordu. Geliştirici AdHoc Studio, oyuna sonunda Türkçe dil desteği ekledi. Türk oyuncular da artık bu seçim tabanlı süper kahraman oyununu kendi ana dilinde deneyimleme imkânına sahip.

Dispatch An İtibarıyla Hangi Dilleri Destekliyor?

Geliştiricinin dünya çapında daha çok oyuncunun dikkatini çekmek adına attığı adım doğrultusunda Dispatch, Türkçe dil desteğine kavuştu. Bununla birlikte oyunun desteklediği toplam dil sayısı da 16'ya yükseldi. Selsendirme sadece İngilizce dili ile sınırlı kalırken diğer desteklenen dillerde arayüz ve altyazılar oyuncunun kendi dilinde görüntülenebiliyor.

Şu an itibarıyla oyunun desteklediği diller arasında Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Geleneksel Çince, Lehçe, Latin Amerika İspanyolcası, Almanca, Kastilya İspanyolcası, Japonca, Korece, Tayca ve Ukraynaca yer alıyor. Bu geniş yelpaze sayesinde oyun artık dünya genelinde çok daha oyuncu tarafından her detayı anlaşılarak oynanabiliyor.

Dispatch Nasıl Bir Oyun?

Süper kahraman oyunları arasında yer alan Dispatch, Los Angeles'ta geçen ilginç bir yapım. Büyük bir düşmana karşı mücadele ederken zırhı paramparça olan Robert Robertson'ı yönetiyoruz. Karakterimiz insanların kahramanı olduğu günleri gerisinde bırakıyor ve süper kahraman çağrı merkezinde masabaşı işe başlıyor.

Eski süper kötülerden oluşan grubu hizaya getirmek için bir yandan kahramanları yönetiyor, diğer yandan da karakterimizi bu hâle getiren o düşmandan intikam almak için zırhımızı gizlice tamir etmeye çalışıyoruz. Oyun, bizim kendi yaptığımız seçimlerle ilerliyor. Her seçimin artıları olduğu gibi eksileri de oluyor. O yüzden attığımız her adımın olaso sonuçlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor.

Her kahramanın kendine özgü bir kişiliği ve kusurları var. Tüm bu detayları bilmek gerekiyor. Onların becerilerini geliştirip yeni yeteneklerinin kilitlerini tek tek açmaya ihtiyacımız var. Aksi takdirde süper kahramanları yönetme işinde başarısız oluyorsunuz. Bu arada oyunun kadrosu âdeta şampiyonlar ligi. Özellikle Breaking Bad'den tanınan Aaron Paul, Hades II'den bilinen Erin Yvette ve çok daha fazlası var.

Oyunlarda Türkçe Dil Desteği Neden Önemli?

Türkçe dil desteği, Türk oyuncular için çok büyük önem taşıyor. Hikâyenin anlaşılabilmesi, karakterlerle empati kurulabilmesi üzerinde kritik rolü var. Kendi dilinizde oynarken karmaşık menülerle ya da yabancı kelimeleri anlamaya alışmakla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu dil bariyeri ortadan kalktığı için de doğrudan oyunun içine çekiliyorsunuz.

Bir oyunda Türkçe dil desteğinin yer alması, aynı zamanda Türk oyunculara verilen değerin de somut bir göstergesi. Geliştiricilerin Türk oyuncuları önemsediğini, buradaki oyunculardan gelen istekleri karşılamaktan memnuniyet duyduğuna işaret eder. Geçmişte birçok Türkçe destekli oyunda olduğu gibi Türk oyuncular da kendilerine verilen bu değeri karşılıksız bırakmaz ve oyuna yoğun ilgi göstermeye başlar.

Editörün Yorumu

Dispatch piyasaya sürüldüğünde en büyük eksikliklerden birinin Türkçe dil desteği olduğunu düşünüyordum. Sonunda Türkçe de desteklenmeye başlandı. Oyunun 22 Ekim 2025'te piyasaya sürüldüğünü göz önüne alırsak biraz geç kalınmış adım olduğu söylenebilir ama her şeye rağmen böylesine önemli bir eksikliğin kapatıldığını görmek sevindirici.