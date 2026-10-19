Satıştan Kalkan Driveclub'ı Hayranlar PC'ye Çıkardı

PS4'e özel yarış oyunu Driveclub, hayranların hazırladığı resmi olmayan bir portla Windows'ta çalışmaya başladı. 16 Ekim 2026'da yayımlanan DriveClub Recomp adlı Driveclub PC portu, oyunu emülatör kullanmadan 8K'ya kadar çözünürlükte ve kilitsiz kare hızıyla açıyor. Portu oynamak için oyuncunun kendi PS4 kopyasının dosyaları gerekiyor.

Driveclub PC Portu Emülatörden Nasıl Ayrılıyor?

Öne çıkan proje DriveClub Recomp'u, gerçek kimliği açıklanmayan OverkillLabs3 kullanıcı adlı geliştirici hazırladı. Port, PS4 işlemcisini taklit etmiyor: PS4 ile PC aynı x86-64 işlemci mimarisini kullandığından oyunun kendi kodu doğrudan bilgisayarın işlemcisinde çalışıyor. Geliştiricinin yeniden yazdığı PS4 sistem kütüphaneleri oyunun beklediği işlevleri karşılıyor, grafik komutları da Vulkan'a çevriliyor.

Geliştirici bu yöntemi, Linux'ta Windows programlarını çalıştıran Wine'a ve DirectX komutlarını Vulkan'a çeviren DXVK'ye benzetiyor. Projenin adındaki "Recomp" kelimesi yeniden derlemeyi çağrıştırsa da kod baştan derlenmiyor. 0.2.0 sürümüyle Intel işlemci desteği de geldi, geliştirici bu desteği Intel işlemcilerde henüz doğrulamadı.

Hayran geliştiriciler aynı yöntemi son haftalarda Bloodborne, God of War III, Uncharted, Shadow of the Colossus, Killzone Shadow Fall ve The Order: 1886 için de kullandı. Bu ayın başında yazdığımız Bloodborne'un PC portu da bu zincirin parçasıydı. Driveclub için qnfn ile BlackLineInteractive kullanıcı adlı geliştiricilerin yürüttüğü, macOS sürümü de bulunan DCport adlı ikinci bir proje de var.

Bu portlar, PS5'te PS2 disklerini çalıştıran PS5SX2 emülatörü gibi hayran projelerinden yöntem bakımından ayrılıyor. Emülatör eski bir konsolun donanımını yazılımla taklit ederken Driveclub portu PS4 ile PC'nin ortak işlemci mimarisinden yararlanıyor. Driveclub daha önce shadPS4 emülatörüyle de PC'de açılabiliyordu.

Driveclub PC Sürümünde Neler Değişiyor?

PS4 sürümü 1080p çözünürlük ve 30 FPS'e kilitliydi, oyun PS4 Pro ya da PS5 için yama da almamıştı. DriveClub Recomp çözünürlüğü 720p ile 8K arasında ayarlamaya izin veriyor ve 21:9 ile 32:9 ultra geniş ekranlarda görüntüyü germeden görüş alanını genişletiyor. Kare hızı 30, 60 ya da kilitsiz seçilebiliyor; kilitsiz modda oynanış hızı bozulmuyor.

Portun 0.2.0 sürümü, RTX kartlarda NVIDIA DLAA'yı ve bütün kartlarda AMD FSR 3.1 (FidelityFX Super Resolution) kenar yumuşatmayı getirdi; ikisi de çözünürlüğü yükseltmeden doğal çözünürlükte çalışıyor. Port ayrıca Handheld'den Ultra'ya 5 hazır grafik profili, klavye ile Xbox, PlayStation ve Switch Pro kumandası desteği, fotoğraf modu ve mod klasörü sunuyor. Oyuncunun kendi dosyasında bulunan ek modeller, turlar ve kaplamalar da açılabiliyor.

Geliştiricinin paylaştığı ölçüme göre RTX 5070 Ti ekran kartı ve Ryzen 7 5800X3D işlemcili bir bilgisayar, en ağır sahnelerde 4K'da yaklaşık 60 FPS veriyor. 0.2.3 sürümünün notunda bir 4K test yarışında kare hızının 62'den 71 FPS'e çıktığı yazıyor. Proje sürekli güncelleniyor: 19 Ekim 2026'da çıkan 0.2.4 sürümü kariyer etkinliklerindeki donmayı ve AMD kartlardaki görüntü hatalarını düzeltti, geliştirici AMD düzeltmesini kendi donanımında deneyemediğini belirtti.

Driveclub PC İçin Neler Gerekiyor?

Projelerin hiçbiri oyun dosyası içermiyor. Geliştirici, oyuncunun yasal yoldan edindiği kendi PS4 kopyasının şifresi çözülmüş dökümünü şart koşuyor. DriveClub Recomp, oyunun ABD sürümünü son büyük güncelleme olan 1.28 ile birlikte istiyor; Avrupa sürümünü de kabul ediyor ama bu sürümü daha az test ettiğini söylüyor. DCport ise Avrupa sürümünün 1.28 güncellemesiyle çalışıyor.

Bilgisayar tarafında 64 bit Windows 10 ya da Windows 11, Intel'de 2013'te çıkan Haswell, AMD'de Excavator ya da Ryzen ve sonrası bir işlemci, Vulkan 1.3 destekleyen bir ekran kartı sürücüsü ve oyun dosyaları için yaklaşık 40 GB alan gerekiyor. Bellek gereksinimi açıklanmadı. Geliştirici portu sadece NVIDIA kartlarda test ettiğini, AMD ve Intel kartları denemediğini belirtiyor.

Port her şeyi kusursuz çalıştırmıyor. Sunucuları 31 Mart 2020'de kapanan oyunun çevrim içi özellikleri çalışmıyor, ilk açılışta gölgelendirici derlemesi kısa takılmalara yol açıyor. Yavaş işlemcilerde yağmurlu ve ağaçlı kalabalık sahnelerde kare hızı düşüyor, yan camdaki yağmur damlaları gibi bazı yansımalar da fazla parlak görünüyor.

Sony Driveclub Portuna Nasıl Bakıyor?

Sony, Driveclub portları hakkında bir açıklama yapmadı ve projeler yayında kalmayı sürdürüyor. DriveClub Recomp'un geliştiricisi de Sony ya da hak sahipleriyle bir bağlantısı olmadığını, portun onay almadığını yazıyor. Sony Ocak 2025'te Lance McDonald'ın Bloodborne için hazırladığı 60 FPS yamasına DMCA (ABD Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) kapsamında kaldırma talebi göndermişti. McDonald sonradan talebin yamayı değil, sayfada Bloodborne adının kullanılmasını hedeflediğini söyledi.

Oyunu geliştiren Evolution Studios'u 2016'da kapatan Sony, Driveclub'ı ve bütün ek paketlerini Ağustos 2019'un sonunda PlayStation Store'dan kaldırdı. Türkiye'de oyunu bugün yasal yoldan edinmek için ikinci el bir PS4 diski ya da daha önce satın alınmış bir dijital kopya gerekiyor. Port ücretsiz ve açık kaynak kodlu, Türkiye için ayrı bir kısıtı da yok. Microsoft da lisans süreleri dolan Forza Horizon 4'ü Aralık 2024'te satıştan kaldırmış, mevcut sahiplerine ücretsiz kod dağıtmıştı.

Editörün Yorumu

Stüdyosu kapatılan, mağazadan kaldırılan ve çevrim içi sunucuları 2020'de devreden çıkan bir oyunun 4K'da yeniden oynanabilmesini bu port dalgasının en değerli sonucu sayıyorum. Bloodborne için resmi bir PC sürümü beklemek hâlâ mümkün, Driveclub için bu ihtimal çok zayıf. Beni kaldırma talebinden çok dosyaların kaynağı kaygılandırıyor: diski olmayanların korsan kopyaya yönelmesi, şirketin bu projelere karşı sertleşmesi için en kolay gerekçeyi verir.