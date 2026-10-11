Sony'nin Yapmadığını Bir Modcu Yaptı: PS5'te PS2 Diskleri Çalıştı

PS5 ve PS5 Pro'da çalışan jailbreak yöntemi Relapse'in 29 Eylül 2026'da yayımlanmasının ardından kırılan konsollar için ilk dikkat çekici uygulamalar gelmeye başladı. Sword takma adlı bir geliştirici, bilgisayarda PS2 oyunlarını oynamak için kullanılan popüler emülatör PCSX2'yi PS5'e uyarladı. PS5SX2 adını verdiği bu emülatör artık fiziksel PS2 disklerini de okuyabiliyor.

Jailbreak yapılmış bir PS5'e takılan PS2 diski doğrudan konsolda çalışıyor, ancak yalnızca DVD tabanlı oyunlar okunuyor. Sony, PS5'te disk desteğini PS4 oyunlarıyla sınırlı tuttu. PS2 oyunlarını ise yalnızca PS Plus Premium'daki dar bir dijital katalogla sundu; PS2 disklerini okuma özelliği resmi olarak hiç gelmedi.

PS5SX2 Nasıl Çalışıyor?

Tom's Hardware'e göre daha önceki yöntemler oyunu bir bilgisayarda çalıştırıp PS5'e aktarıyordu. PS5SX2 ise her şeyi PS5'in kendi işlemcisinde işliyor. Emülatör diski konsolun dahili sürücüsünden ya da USB ile bağlanan harici bir optik sürücüden okuyor ve farklı bölgelerden alınmış disklerle de çalışıyor.

Yöntemin ön şartı olan Relapse, yalnızca 7.00 ile 13.60 arasındaki sistem yazılımlarını kullanan PS5 ve PS5 Pro konsollarda çalışıyor. 14.00 sürümüne güncellenmiş konsollarda bu açık bulunmuyor.

Her PS2 oyunu çalışmıyor. PS5'in sürücüsünde CD okuyan lazer yok, bu yüzden emülatör yalnızca DVD tabanlı PS2 oyunlarını açabiliyor. Emülatör disk yerine ISO, CHD, CSO ve ZSO biçimindeki oyun dosyalarını da kabul ediyor.

PS2 Oyunları PS5'te Nasıl Görünüyor?

PS5SX2 oyunları PS2'nin özgün çözünürlüğünün 6 katına, yani 4K'ya kadar çıkarabiliyor. Emülatör AMD'nin FSR teknolojisini ve görüntü filtrelerini de destekliyor. Oyuncular bazı oyunlarda yamalarla geniş ekran görüntüyü ve 60 FPS'i açabiliyor. Emülatör 4 kişiye kadar yerel çok oyunculu oyunu, klavye ve fareyi ve 64 MB'a kadar sanal hafıza kartlarını da destekliyor.

Sırada PS3 Diskleri mi Var?

Sword geliştirdiği RPCS3 tabanlı PS3 emülatörüne de disk desteği geleceğini söyledi. Bu sürümün tarihi belli değil.

Editörün Yorumu

Bloodborne'un resmi olmayan bir portla PC'ye taşınmasının ardından bu da Sony'nin boş bıraktığı bir alanı topluluğun doldurduğu bir örnek. PS2 kütüphanesi hâlâ bir sürü insanın dolabında duruyor ve bunun PS5'te çalışabildiğini görmek bence etkileyici. Ancak yöntem jailbreak gerektiriyor ve jailbreak yapılan PS5'ler PlayStation Network'ten engellenme riski taşıyor. Bu yüzden ana konsolunuzda denemeyin; PS2 disklerinizi de atmayın, Sony'nin bir gün resmi bir çözüm getirmesi için kapı hâlâ açık.