Forza Horizon 6'nın PS5 Sürümü 2027'ye Kaldı: Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Playground Games, Forza Horizon 6'yı 26 Ocak 2027'de PS5'e getireceğini duyurdu. Stüdyo eylülde PS5 sürümünün bu yıl çıkacağını söylemişti, yani oyun 2026'ya yetişmedi. Ön siparişler PlayStation Store'da başladı, Premium sürümü alanlar oyuna beş gün erken girebilecek. Stüdyonun ön sipariş fragmanı da oyunun PS5'te kaydedilen ilk görüntülerini içeriyor.

Forza Horizon 6 PS5'te Ne Zaman Oynanabilecek, Hangi Sürümler Var?

Standart ve Deluxe sürümleri alanlar oyuna çıkış günü başlayabilecek. Premium sürüm ise 21 Ocak 2027'den itibaren beş güne kadar erken erişim veriyor; kilit Türkiye'de de yerel saatle 00.01'de kalkıyor. Deluxe sürümde başlangıç paketi Welcome Pack ve 30 otomobillik Car Pass var. Premium sürüm bunlara VIP üyelik, iki otomobil paketi ve biri sonradan gelecek iki genişleme paketi ekliyor.

Çıkıştan önce ön sipariş verenlerin garajına, sürümden bağımsız olarak ayarları yapılmış bir Ferrari J50 geliyor. Microsoft oyunu PS5'te disk olarak da satacak. PS5 sürümünü, Forza Horizon 5'i 2025'te PlayStation'a taşıyan Panic Button geliştirdi. Playground ise oyunun neden 2026'ya yetişmediğine dair bir gerekçe göstermedi.

İlk Genişleme Paketinde Neler Var?

Playground ilk genişleme paketini, PS5'te erken erişimin başladığı gün tüm platformlarda aynı anda yayımlayacak. Paket yeni bir bölge, yeni oyun içerikleri ve yeni otomobiller getiriyor; adı ve haritası ise henüz belli değil. Premium sürümde ve eldeki oyunu Premium'a yükselten Premium Upgrade'de genişleme fiyata dahil, isteyenler onu ayrı olarak da satın alabilecek. Stüdyo PS5 çıkışıyla birlikte tüm oyunculara ücretsiz bir içerik güncellemesi de verecek.

Türkiye'de Fiyatı Ne Kadar, Türkçe Var mı?

PlayStation Store Türkiye'de 9 Ekim 2026 itibarıyla üç sürüm de ön siparişte. Standart ve Deluxe sürümlerin fiyatı Xbox Store Türkiye'dekiyle aynı, Premium sürüm ise PS5'te 50 TL daha ucuz. Mağaza ön siparişte ödemeyi hemen alıyor.

Sürüm PS5 Xbox Standart 2.999 TL 2.999 TL Deluxe 4.299 TL 4.299 TL Premium 5.149 TL 5.199 TL

Forza Horizon 6'nın PC ve Xbox sürümlerinde Türkçe arayüz ve altyazı var, Türkçe seslendirme yok. PS Store'daki sayfada PS5 sürümünün dil listesi henüz bulunmuyor. Panic Button'ın hazırladığı Forza Horizon 5'in PS5 sürümünde ise Türkçe metin desteği var.

Xbox'taki İlerleme PS5'e Taşınacak mı, PS Plus Gerekecek mi?

Oyunu PS5'te ilk açtığınızda PSN hesabınıza bir Microsoft hesabı bağlamanız gerekiyor. Xbox ya da Steam'de oynadığınız hesabı seçerseniz ilerlemeniz PS5'e geçiyor, çapraz oyun desteğiyle bu oyuncularla birlikte yarışıyorsunuz. Bu bağlantıyı sonradan başka bir Microsoft hesabıyla değiştiremiyorsunuz. Oyunu başka platformda almış olmanız PS5 sürümünü ücretsiz yapmıyor, ek paketleri de her platform için ayrı satın almak gerekiyor.

Çevrim içi çok oyunculu modlar için PS Plus Essential, Extra ya da Premium aboneliği şart, tek başına oynamak için abonelik gerekmiyor. Oyun tüm PS5 modellerinde 4K 30 FPS Kalite ve 60 FPS Performans modu sunuyor. Playground PS5 Pro'ya özel bir iyileştirmeden söz etmedi. Ön sipariş fragmanını da standart PS5'te, Kalite modunda kaydetti.

Sızan Tarih Doğru Çıktı mı?

Fransız fırsat sitesi Dealabs'ın yazarı billbil-kun, aynı tarihi 7 Ekim 2026'da, resmi duyurudan bir gün önce paylaşmıştı. Disk sürümü ve 69,99 euroluk Avrupa fiyatı da resmi bilgilerle birebir tuttu. PS Plus listelerini de çoğu zaman Sony'den önce veren billbil-kun, Ocak 2026'da oyunun Xbox çıkış ayrıntılarını da önceden vermişti.

Editörün Yorumu

Forza Horizon 5'in PS5'e gelmesi üç buçuk yıl sürmüştü; Forza Horizon 6'da bu bekleme sekiz aya iniyor ve PS5 sürümü ilk genişlemeyle aynı hafta çıkıyor. Bence asıl karar sürüm seçiminde. Standart ile Premium arasındaki 2.150 TL'lik farkın karşılığı beş günlük erken erişim, iki genişleme ve otomobil paketleri; ancak ilk genişlemenin haritası bile belli değil. Genişlemeyi kesin oynayacaksanız Premium'u baştan almanızı öneririm, çünkü Xbox'ta Standart'tan Premium'a sonradan geçmek 2.599 TL tutuyor. Emin değilseniz Standart sürüm yeterli; Ferrari J50 hediyesi onda da var.