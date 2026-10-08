11 Yıllık Bekleyiş Bitti: Bloodborne Hayranlar Sayesinde PC'de

PlayStation'ın PC'ye gelmesi en çok istenen oyunlarından Bloodborne, 11 yıl sonra resmi olmayan bir portla Windows'a taşındı. Oyun PS4 emülatörü shadPS4 ile bir süredir PC'de açılabiliyordu. Yeni portta ise oyunun kendi kodu emülasyon olmadan doğrudan bilgisayarın işlemcisinde çalışıyor. Port, deadinside28 takma adlı bir geliştiricinin Linux sürümünü temel alıyor; Windows sürümünü ise Supermedo adlı başka bir geliştirici yayımladı.

Bloodborne PC Portu Nasıl Çalışıyor?

PS4 bilgisayarlarla aynı x86-64 işlemci mimarisini kullanıyor. Port bu benzerlikten yararlanıyor: Oyunun kodu, PS4'ün işlemcisi taklit edilmeden bilgisayarda çalışıyor. Grafik tarafı ise hala shadPS4'ten türetilen bir çeviri katmanına dayanıyor. Portun emülatörden bir diğer farkı, grafik işini birden fazla iş parçacığına bölmesi ve görüntü iyileştirme seçeneklerini tek pakette sunması.

Bloodborne PC Portunda Hangi Özellikler Var, Türkçe Oynanabiliyor mu?

Oyun PS4'te 30 FPS'te çalışıyor. Port ise topluluk yamalarıyla 60 ve 90 FPS modları sunuyor. Kilitsiz modda kare hızı varsayılan olarak ekranın yenileme hızıyla, en fazla 120 FPS ile sınırlı. Sınır yükseltilebiliyor, ancak 120 FPS'in üzerinde koşma ve yuvarlanma yavaşlıyor. Windows sürümünde çözünürlük 4K'ya kadar çıkabiliyor; görüntüyü düşük çözünürlükte işleyip büyüten AMD FSR 3.1 ve FSR 4 de destekleniyor. NVIDIA DLSS desteği ise henüz yok, geliştiriciler bunu ileride eklemeyi planlıyor.

Fare desteği yok; oyun kolu ya da klavyeyle oynanıyor. Portun oyun dili listesinde Türkçe yok; oysa oyunun PS4 sürümünde Türkçe altyazı bulunuyor. Geliştiriciler projeyi deneysel olarak tanımlıyor ve oyunun bu portla baştan sona bitirildiği doğrulanmadı. Port şimdiye kadar Linux'ta tek bir bilgisayarda kapsamlı şekilde, Windows'ta ise yalnızca RTX 5080 ekran kartlı bir sistemde test edildi. Daha düşük donanımlı bilgisayarlarda nasıl çalışacağı belli değil.

Bloodborne PC Portunu Kimler Oynayabilir?

Portu kullanmak için Bloodborne: Game of the Year Edition'a sahip olmak ve oyunun dosyalarını kendi PS4'ünüzden çıkarmak gerekiyor. Projenin sayfası bu dosyaların konsoldan nasıl alınacağını anlatmıyor; internetten indirilen oyun dosyalarıyla oynamak ise korsanlık anlamına geliyor.

Kare hızı, çözünürlük ve efekt yamaları yalnızca oyunun 1.09 sürümünde çalışıyor; diğer sürümler 30 FPS'te kalıyor. PlayStation Store'dan ya da PS Plus kataloğundan indirilen kopya bilgisayara doğrudan aktarılamıyor. Game of the Year Edition, PlayStation Store Türkiye'de 1.499 TL'ye satılıyor.

Bloodborne Neden Hala PC'ye Gelmedi?

Resmi bir neden bilinmiyor. Eski PlayStation yöneticisi Shuhei Yoshida, Ocak 2025'te kişisel tahminini paylaşmıştı: Oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki, Bloodborne'a başkasının dokunmasını istemiyor. Bloomberg'e göre Sony'nin Şubat 2026'da kapattığı Bluepoint Games de 2025'in başında oyunun yeniden yapımını önerdi, ama FromSoftware'den onay çıkmadı.

Sony Bu Projeyi Kaldırtabilir mi?

Sony'nin Bloodborne hayran projelerine karşı tavrı sert. Şirket Ocak 2025'in sonunda modcu Lance McDonald'ın yaklaşık dört yıldır yayında olan 60 FPS yamasını telif bildirimiyle kaldırtmıştı. Bir hafta sonra PS1 görünümlü hayran yapımı Bloodborne PSX'in eski bir videosu da aynı yolla yayından indirildi.

Sony'nin ve FromSoftware'in yeni projeye dair bir açıklaması yok. Lance McDonald'ın yaması da oyunun kendisini içermediği halde kaldırıldı; Sony aynı adımı bu proje için de atabilir. Ancak projenin kodu açık kaynak ve şimdiden iki ayrı depoda yayımlandı.

Editörün Yorumu

Bana göre bu projenin en ilginç yanı Bloodborne değil, PS4'ün kendisi. Super Mario 64'ün 2020'deki PC portu, hayranların oyunun makine kodunu uzun bir çalışmayla okunabilir koda geri çevirmesiyle mümkün olmuştu. PS4'te bu adıma gerek yok, çünkü oyunun kodu bilgisayarın işlemcisinde olduğu gibi çalışıyor. Yine de bu kolaylık her oyunun kapısını kendiliğinden açmıyor; sistem katmanı ve grafik tarafı Bloodborne'a göre yazıldı. Asıl belirleyici olan ise Sony'nin değil, FromSoftware'in tavrı. Yeniden yapıma bile karşı çıkan bir stüdyonun resmi bir PC sürümüne onay vereceğini sanmıyorum.