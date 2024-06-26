Forza Horizon 4 Almak için Son Şans: Satıştan Kaldırılıyor!

Forza Horizon 4, Microsoft mağazalarından ve Steam'den kaldırılıyor. Playground Games tarafından geliştirilen bu popüler yarış oyunu, 15 Aralık 2024 tarihinde dijital mağazalardan kaldırılacak. Oyun Game Pass kullanıcıları ise eğer DLC satın aldıysalar oyunu indirme anahtarı alabilecekler.

Forza Horizon 4 Dijital Mağazalardan Kalkıyor

Playground Games, Forza Horizon 4'ün satışlarının, lisanslama ve ortaklık anlaşmaları nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Oyunun dijital mağazalardan kaldırılmasının yanı sıra, son oyun içi etkinlik 25 Temmuz'dan 22 Ağustos'a kadar sürecek. Bu tarihten sonra bazı başarımlar kilitlenemeyecek. Ayrıca, Forza Horizon 4'ün DLC'leri bugünden itibaren listeden kaldırılacak.

Xbox Game Pass üzerinden oyunu oynayan ve DLC satın alan oyuncular, oyunun tam sürümünü indirmeye devam edebilecekleri bir kod alacaklar. Bu kod, tam ücretli Xbox Game Pass aboneliği olan oyunculara gönderilecek ve 25 Haziran 2026'ya kadar kullanılabilecek.

Forza Horizon 4'ün sunucuları, oyunun dijital mağazalardan kaldırılmasına rağmen açık kalacak, bu nedenle hem çevrimdışı hem de çevrimiçi modlar oynanabilir durumda olacak.

Playground Games, bu durumu en iyi şekilde yönetmeye çalışsa da, gerçek araba ve müzik lisanslarına sahip oyunların karşılaştığı bu tür durumlar her zaman karmaşık ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Oyunun dijital mağazalardan kaldırılması, fiziksel Xbox kopyalarının değerini artırabilir.

Forza Horizon 5'in başarılı bir devam oyunu olduğu kabul edilse de, dijital oyunların bu kadar kısa ömürlü olması her zaman rahatsız edici bir durum olarak kalacak.