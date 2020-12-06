DSÖ: Türkiye’nin Sağlık Sistemi Çökebilir!

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye ofisinde görevli Dr. Irshad Ali Shaikh, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki koronavirüs verilerinden haberdar olmadıklarını belirten Dr. Shaikh, “Türkiye’nin sağlık sistemi çökebilir” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

DSÖ’den Türkiye’nin Sağlık Sistemi Çökebilir Uyarısı

DW Türkçe, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ülke ve Avrupa Merkez İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık Ofisi Geçiçi Başkanı Dr. Irshad Ali Shaikh ile bir röportaj gerçekleştirdi. DW Türkçe tarafından sorulan soruları yanıtlayan Dr. Shaikh, Türkiye’deki COVID-19 verilerinden haberdar olmadıklarını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütünün her ülkeden belirti göstersin göstermesin pozitif çıkan herkesin rapor edilmesini istediğini belirten Dr. Shaikh, "Türkiye için asemptomatik kişi sayılarının paylaşılması rahatlatıcı, çünkü gerçekten salgının yayılımını engellemekte önemli" ifadelerini kullandı. Türkiye, 29 Temmuz tarihinden itibaren koronavirüs testi pozitif çıkan fakat belirti göstermeyen yani asemptomatik olarak isimlendirilen kişilerin verilerini açıklamama kararı almıştı. 25 Kasım tarihinden itibaren ise tüm vaka sayıları yeniden açıklanmaya başlandı.

Türkiye’nin sağlık sistemi durumu ile ilgili endişe verici açıklamalarda bulunan Dr. Shaikh, "Her ne kadar Türkiye'deki hastanelerde durum diğer ülkeler, Avrupa ya da Amerika'daki kadar kötü durumda olmasa da, bu şekilde devam ederse o zaman biz de, sağlık sisteminin, hastane sisteminin çöküşünü yaşayabiliriz" şeklinde konuştu.

Aşı ile ilgili yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu fakat herkesi aşılamanına aylar sürebileceğini belirten Dr. Irshad Ali Shaikh, aşı uygulamalarında yüksek seviyeye ulaşılsa dahi belirli bir zamana kadar maske, sosyal mesafe, el yıkama ve evde kalma gibi tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 5 Aralık tarihinden itibaren toplam hasta sayısı 533.198 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 14.705’e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 427.242 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 5.800 olduğu belirtildi. 5 Aralık tarihinde günlük vaka sayısı 31.896, hasta sayısı ise 6.128 olarak açıklandı.