5 Aralık Türkiye Koronavirüs Tablosu, 5 Aralık Vaka Sayısı Kaç?

5 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. 5 Aralık vaka sayısı kaç oldu? 5 Aralık Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? Çin'de başlayan koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

5 Aralık Türkiye Koronavirüs Tablosu

Son 24 saatte 178.903 test yapıldığı paylaşıldı. 31.896 yeni vaka olduğu ve 6.128 hasta olduğu duyuruldu. Bugün 196 kişi hayatını kaybetti ve 4.100 kişi iyileşti.

5 Aralık Türkiye Koronavirüs Toplam Hasta Sayısı ve Can Kaybı

5 Aralık itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 533.198 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.705'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 5.800 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 427.242 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

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Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: