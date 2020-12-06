Yerli Koronavirüs Aşısında Kritik Gelişme!

Yerli koronavirüs aşısında kritik bir gelişme yaşandı. Erciyes Üniversitesi tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının faz 2 çalışmaları için tarih bilgisi paylaşıldı. Yerli COVID-19 aşısı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Yerli Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısı ile ilgili çok önemli bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre Türk bilim insanları tarafından geliştirilen aşının faz 1 çalışmaları 14 Aralık tarihinde tamamlanacak. COVID-19 aşısının ilk dozunda ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz ise 26 Kasım tarihinden beri gönüllüler üzerinde uygulanıyor. Yeni tip koronavirüs aşısının faz 2 çalışmaları ise 15 Aralık itibarıyla başlayacak. Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (İKUM) Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, Faz 1'de 44 gönüllünün yer aldığını, Faz 2 çalışmalarında ise 200 civarında gönüllünün bulunacağını belirtti.

Faz 1 sürecinin 14 Aralık'ta tamamlanacağını belirten İKUM Müdür Yardımcısı İnal, "Biz ondan sonra Faz 2 çalışmalarına başlayacağız. Faz 1 verilerine baktığımız zaman yerli aşımızın güvenli olduğunu görüyoruz. Faz 2’de bunun artık etkinliğini değerlendireceğiz. İnsanlarımızı artık aşıya karşı önyargıyı bırakıp aşılanmaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz” dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Çünkü biz Faz 2’de ne kadar çok insanı aşılayabilirsek, insanlarımızın bağışıklığını o kadar çok artırmış olacağız. Biz şu anda salgının pik seviyelerini görmeye başladık. Salgından da korunmanın en iyi yolu aşılanmak. Eğer insanları aşılayabilirsek bu korunma mümkün olacak. Ancak aşılayamazsak maalesef kayıplarımız artacak ve salgın büyüyecek.”

Uzun dönem bağışıklanmanın ne kadar olacağını bilmediklerine belirten İnal, "Biz tahmini 6 ya da 8 ay olarak bekliyoruz. Eğer 6 ayda bir aşılanma gerekiyorsa bizim yıllık aşı ihtiyacımız 328 milyon doz. 328 milyon dozu sizin mutlaka kendinizin üretmesi gerekiyor. Bizim yerli aşımızın avantajı şu; aşı tamamen Türkiye’nin kendi imkanlarıyla yapıldı. Dolayısıyla yurt dışından gelen bir aşı değil” şeklinde konuştu.

Ahmet İnal, “Yurt dışından gelen aşılarla ilgili insanlarımızın bir endişesi var. ‘Acaba aşıya bir şey mi katılıyor, bizim genetiğimizi etkileyecek bir şey mi konuluyor?' diye düşünüyorlar. Yerli aşıda endişeler yok, rahat olabilirler. Bu aşı her zaman uygulanabilecek. Kendi insanımızın güvenle kullanabileceği bir aşı” dedi.

İnal, “İçerisindeki maddeler bizim tamamen bildiğimiz, kontrol ettiğimiz ve güvenli olduğuna inandığımız aşılar. Zaten uygulamada bunları görüyoruz ve aşının etkinliğini de çıktığı zaman daha iyi göreceğiz. Aşı eğer piyasaya çıktığı zaman başarılı olursa sadece bizim insanlarımız için değil dünyadaki birçok insan için de fayda sağlayacak" ifadelerine yer verdi.