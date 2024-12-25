Dune dizisinin ilk sezonunu izleyen kişiler, Dune: Prophecy 2. sezon ne zaman yayınlaancak sorusunun yanıtını arıyor. Bu rehberde dizinin yeni sezonuna dair merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

18 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmaya başlayan Dune dizisi, ilk bölümü ile birlikte dünya genelinde büyük bir popülerliğe ulaştı. Peki, Dune: Prophecy yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Dune: Prophecy Dizisi 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dune: Prophecy'nin 2. sezonunun 2026 yılında yayınlanması bekleniyor. Aralık ayında onay alan yeni sezonun toplamda altı adet bölümden oluşacağı tahmin ediliyor.

Yeni Dune dizisi Dune: Prophecy'nin yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Dune: Prophecy Dizisi Türkçe Alt Yazılı Fragman

Dune: Prophecy Dizisi Konusu

Dune evreninde geçen dizi, olağanüstü yeteneklere sahip Bene Gesserit'leri konu alıyor. Dizi, Paul Atreides'in doğumundan yaklaşık 10 bin yıl öncesinde geçiyor.

Dune: Prophecy Dizisi Oyuncuları

Emily Watson

Olivia Williams

Travis Fimmel

Jodhi May

Mark Strong

Sarah-Sofie Boussnina

Josh Heuston

Jade Anouka

Aoife Hinds

Chris Mason

Dizide Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel ve daha pek çok isim yer alıyor. Emily Watson "Valya Harkonnen" karakterini, Olivia Williams "Tula Harkonnen" karakterini, Travis Fimmel ise "Desmond Hart" karakterini canlandırıyor.

Dune: Prophecy Dizisi Nasıl İzlenir?

Yeni Dune dizisini BluTV isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

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