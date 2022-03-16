BluTV Android: Android telefonda canlı tv, film ve dizi izlemek için en iyi mobil uygulamalardan biri.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BluTV (Android), Türkiye’de yayında olan kanalları dilediğiniz yerden dilediğiniz zaman izleme imkanı tanıyan uygulamalar arasında. Canlı TV izlemek, yerli ve yabancı filmler ve diziler izlemek için bir program arıyorsanız BluTV içeriklerine göz atmanızı tavsiye ederim.

Kullanıcılara dünyanın dört bir yanında canlı televizyon kanalları izleme fırsatı sunan başarılı uygulama, ücretsiz yapısı ile kitlesini artırmaya devam ediyor. Canlı televizyonun yanı sıra film ve dizileri de izleme imkanı veren uygulama bünyesine yeni dizi ve filmleri de katıyor.

BluTV İndir Android - Canlı TV, Film ve Dizi İzleme Programı

Android telefon ve tabletiniz üzerinden televizyon ekranına bağlı kalmadan istediğiniz kanalı canlı olarak izleyebilmenin yanı sıra film ve favori dizilerinizin kaçırdığınız bölümü istediğiniz vakit izleme şansına sahip olduğunuz BluTV uygulamasının sunduğu tüm içerikleri 1 ay boyunca ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Deneme süresinin ardından abonelik modelli tüm tv izleme platformları gibi aylık ücretlendiriliyorsunuz.

Belgesel, spor, ulusal olmak üzere 30’a yakın kanalın yanında film, dizi, spor, çocuk, belgesel, yetişkin kategorilerinde yüzlerce içeriğe mobil üzerinden kablosuz veya 3G/4.5G bağlantınız üzerinden ulaşabileceğiniz BluTV uygulamasında yayın kalitesi internet bağlantı hızınıza göre otomatik olarak ayarlanıyor. O anki hızınız düşük olsa bile yayınları kesilmeden izleyebiliyorsunuz.

BluTV özel yapımları ve sadece BluTV'de bulabileceğiniz yabancı içerikler burada!

Yüzlerce film ve ödüllü dizileri yüksek kalitede, donmadan, takılmadan izleyin.

Film ve dizi izlemek yerine TV programlarına mı göz atacaksınız? 40'dan fazla en çok izlenen kanallar BluTV'de!

Bitiremediğiniz yarım kalan içerikler kaldığın yerden devam et özelliği ile her zaman izlenmeye hazır.

Telefon, tablet, bilgisayar, akıllı televizyon, dilediğiniz cihazdan izleyin.

Yüzlerce film, dizi, belgesel kanalı da BluTV'de yayında!

BluTV yayınlarından memnun kalmadınız mı? Dilediğiniz zaman hesabım menüsü altından aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz.

BluTV, dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden birbirinden farklı dizi, film ve canlı yayını reklamsız izlemenizi sağlayan bir dijital televizyondur. İnternet bağlantınız olduğu sürece bilgisayar, tablet, telefon veya akıllı televizyon (Smart TV) üzerinden her ay güncellenen yerli/yabancı film ve dizilere, canlı TV yayınına, spor, yaşam içeriklerine ve yalnızca BluTV'de izleyebileceğiniz BluTV üyelerine özel yerli yapımlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Bozkır, Bartu Ben, Yarım Kalan Aşklar, Masum, Alef, 7Yüz, Behzat Ç., Aynen Aynen ve daha birçok BluTV yapımı olan özgün dizilerin yanında The Walking Dead ve The Handmaid's Tale gibi seçkin yabancı diziler bu platformda izlemeniz için sizi bekliyor.