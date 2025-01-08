Dünyanın İlk 750Hz Monitörü Tanıtıldı!

Gelişen teknoloji ile birlikte hem akıllı telefonlarımızda hem de televizyon ve monitörlerimizdeki ekran yenileme hızı her geçen gün artış gösteriyor. Öyle ki bazı cihazların yenileme hızı, günümüz oyunlarının desteklediği seviyeden bir hayli fazla. Bu cihazlardan sonuncusu ise çıtayı oldukça yüksek bir seviyeye çıkardı.

CES 2025 fuarında tanıtılan Koorui G7 isimli yeni monitör, 750Hz'lik ekran yenileme hızıyla bu alanda bir ilke imza attı. Yeni ekran, neredeyse sıfıra yakınlaşan tepki süresi ile oyunseverlerin ağzını açık bıraktı.

Koorui G7 Özellikleri

Yeni oyun monitörü, 750Hz'lik ekran yenileme hızıyla beraber 0.5 ms gibi oldukça düşük bir gecikme süresine sahip. HDR400 destekli yeni monitör, iddialı olduğu renk alanında yüzde 95 oranında DCI-P3 renk gamı sunuyor.

Tasarım tarafında oyunseverler için etkileyici bir görünüme sahip olan Koorui G7, oyun deneyimini daha konforlu kılacak yükseklik ayarlama, eğme ve döndürme özelliklerine de ev sahipliği yapıyor. Kullanıcıların göz sağlığı adına özel bir düşük mavi ışık modunu bünyesinde barındıran cihaz, bağlantı tarafında üç adet HDMI 2.1 ile birlikte DisplayPort 1.4 çıkışına sahip.

Koorui, CES 2025 teknoloji fuarında sergilediği yeni montiörünün fiyatını açıklamadı. Yeni cihazın ilk olarak 2025 yılında Asya'da, ilerleyen süreçte ise küresel pazarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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