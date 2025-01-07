CES 2025: Canlı Blog

CES 2025 başladı!. Her yıl ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlene ve A'dan Z'ye tüm dünyadan teknoloji üreticilerinin katıldığı etkinlik, bu sene de birbirinden ilginç duyurulara ev sahipliği yapacak. Süpürmekten fazlasını yapabilen robotlardan tutun da RTX 5000 serisi ekran kartı modellerine kadar pek çok heyecan verici teknoloji CES 2025'te. Bu yılın ne çıkan ürün ve teknolojileri ise bu canlı blog yazısında.

CES 2025'te Tanıtılan Ürünler

NVIDIA RTX 5000 Serisi Ekran Kartlarını Tanıttı

NVIDIA, CES 2025’te yeni nesil GeForce RTX 5000 serisi ekran kartlarını tanıttı. Bu seri, DLSS 4 ve GDDR7 bellek teknolojisi gibi yeniliklerle oyun ve profesyonel grafik performansında büyük bir sıçrama sunuyor. RTX 5070, 5070 Ti, 5080 ve 5090 modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden kartlar, 8K çözünürlük ve 165Hz’e kadar yenileme hızlarını destekliyor. Ocak ve Şubat 2025’te piyasaya çıkacak olan bu kartlar, yapay zeka destekli kare oluşturma ve yüksek bant genişliği ile performans çıtasını yükseltiyor.

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