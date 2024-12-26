Hem TV, Hem Monitör: Karşınızda Samsung Odyssey G8

Samsung'un Odyssey serisi, yıllardır harika görüntü kalitesi ve makul fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ancak yeni Odyssey G8 (G80SD) ile işler biraz değişiyor.

Zira Samsung bu modelde 4K OLED panel, 240Hz yenileme hızı ve ARC desteği gibi etkileyici yenilikler sunmuş. Üstelik tam bir akıllı TV deneyimi sağlayarak Netflix ve Xbox Cloud Gaming gibi platformlara PC olmadan erişim imkanı da veriyor.

Konu performansa geldiğinde bu monitör, pazarın tam ortasında yer alıyor ve önceki modellerin sunduğu cazibeden bir tık uzaklaşıyor.

Odyssey G8 Özellikleri ve Fiyatı

Odyssey G8, adını sadeleştirmiş olsa da tasarım ve özellikler açısından önceki modellerden izler taşıyor. 32 inç düz ekran, Quantum Dot destekli OLED panel ve 4K çözünürlük bu modelin dikkat çeken yanları. Fiyatı ise 1.299 dolar civarında (45.828₺) olsa da bazen indirimlerde yaklaşık 1.000 dolara bulunabiliyor.

Bu modelde önemli bir değişiklik var. Ekranın kavisli tasarımından vazgeçilmiş. Önceki modellerden Neo G8, daha derin bir 1000R kavis sunarken, yeni G8 tamamen düz bir ekranla geliyor.

Tasarım açısından G8 oldukça sade ve şık. RGB halka ışıkları geri dönmüş ama varsayılan olarak kapalı konumda. Ayrıca, ince ve zarif çerçevesi sayesinde oyuncu monitörlerinden ziyade her ortama uyum sağlayabilecek bir havası var.

Cam Gibi Pırıl Pırıl OLED Ekran

OLED teknolojisi sayesinde derin siyahlar ve canlı renkler sunan Odyssey G8, HDR modunda 1.000 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Ancak rakip modeller, özellikle Asus ROG Swift PG32UCDP; daha yüksek parlaklık seviyeleri sunarak G8’in biraz geride kalmasına sebep oluyor.

Monitörde Tizen işletim sistemi bulunuyor. Böylece tam bir akıllı TV deneyimi elde etmek mümkün. Netflix veya Disney+ gibi platformlar için bu harika bir özellik olsa da, yalnızca oyun oynayan kullanıcılar için kafa karıştırıcı bir menü sistemi olmuş desek yeridir.

Eksi Yanları Epey Can Sıkıcı

Son cümlemizden devam etmemiz gerekirse örneğin yanlışlıkla TV moduna geçmek kolayken, tekrar oyun moduna dönmek için birkaç adım gerekiyor. Bu durum, özellikle oyun sırasında başınıza geldiğinde can sıkıcı olabiliyor.

Bir başka hayal kırıklığı ise rakiplerine kıyasla Type-C girişinin olmaması. USB-C bağlantıları günümüzde üst düzey cihazlar için standart hale gelmişken, Samsung’un bu özelliği es geçmesi şaşırtıcı.

Odyssey G8 Alınır Mı?

Odyssey G8, hem TV hem de monitör olarak kullanılabilecek hibrit bir cihaz arayanlar için ideal bir seçim olabilir. Ama sadece oyun oynamak istiyorsanız arıyorsanız aynı fiyata daha parlak ve canlı görüntüler sunan alternatifler var.

Özellikle oyun performansını ve HDR deneyimini önemseyen kullanıcılar için, biraz daha bütçe artırarak rakip modelleri değerlendirmek daha mantıklı olabilir.

Siz bu monitör hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem oyuncular hem de izleyiciler için uygun mu yoksa başka monitörler yerini kolayca doldurabilir mi? Yorumlara bekliyoruz.