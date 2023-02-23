Ekşi Sözlük Neden Kapatıldı? Açıklama Geldi

21 Şubat gecesi alınan ani bir kararla 21.00 sularında kapatılan Ekşi Sözlük, o tarihten beri BTK kararı çerçevesinde erişilemez durumda. Çok hızlı gelişen bu olay sonrasında ilgili makamlarla görüşmeye çalışan Ekşi Sözlük yetkilileri, olaya ilişkin detayları kamuoyla paylaştı.

Ekşi Sözlük'ün aktardığına göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile 5661 sayılı kanunun 8/a maddesi uyarınca Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi.

Ekşi Sözlük Ne Zaman Açılacak?

Twitter'dan yapılan açıklamada Ekşi Sözlük'ün şimdiye kadar Sulh Ceza hakimleri tarafından verilen kararlara uygun olarak aktif süreç yürüttükleri ve ilgili hesapların askıya alınarak konu başlıklarının silindiği aktarıldı.

Ekşi Sözlük'ün belirttiğine göre kararın alınmasındaki asıl neden olarak Kahramanmaraş depremleri sonrasında sözlük içerisinde dezenformasyonun ve bilinçli yanlış bilgilendirme çalışmalarının artış göstermesi yer alıyor. Buna karşın Ekşi Sözlük ekibi ise konuyla ilgili aktif çalışma yürüttüklerini ancak yoğunluk sebebiyle süreçlerin yavaşlayabileceğini belirtti.

Alınan karar sonrasında 23 Şubat 18.00 itibarıyla siteye hala erişim mümkün değil. Şu an için Ekşi Sözlük'ün yeniden açılmasıyla ilgili bir karar veya bilgi bulunmuyor. Ekşi Sözlük, karara karşı tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.