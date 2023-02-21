Ekşi Sözlük'e Erişim Engeli Getirildi

BTK, deprem sonrasında dezenformasyon iddiaları sebebiyle birçok sosyal medya kullanıcısını ve siteyi engelledi. Engellenen siteler arasında 21 Şubat itibarıyla Ekşi Sözlük'te katıldı. Ekşi Destek isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada Ekşi Sözlük için erişim engeli kararı olduğu açıklandı.

BTK'nın sitesinden yapılan site sorgusunda ise eksisozluk.com alan adı için 21 Şubat 2023 tarihinde alınan bir erişim engeli kararı bulunuyor.

Ekşi Sözlük Neden Engellendi?

Henüz Ekşi Sözlük'ün neden engellendiği hakkında bir açıklama yapılmadı. BTK sitesinde yapılan sorguda "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-100029 sayılı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." sözleri yer aldı.

Çeşitli servis sağlayacıları yavaş yavaş eksisozluk.com sitesine erişimi engellerken yaşanan hadise Twitter'da tartışma konusu oldu.

Detaylı bilgiler için güncellenecek haberimizi takip etmeyi unutmayın!