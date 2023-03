Elon Musk Neden OpenAI'dan Ayrıldı: İşte Gerçekler

Elon Musk'ın kuruluşunda büyük emek sarfettiği ve maddi yardımda bulunduğu OpenAI ekibinden uzaklaşması, son günlerde teknoloji camiasının tartışma konularından biri. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Elon Musk'ın OpenAI ekibinden uzaklaşmasının asıl nedeni, yaptığı teklifin reddedilmesi.

2015 yılında kurulan ekibin önemli finansörlerinden biri olan Elon Musk, bir dönem eş başkan koltuğuna dahi oturmuştu. 2018 yılında laboratuvarı ve OpenAI'ı satın almak isteyen Elon Musk'ın reddedilmesi,ünlü milyarderin yapay zeka ekibinden uzaklaşmasına neden oldu.

