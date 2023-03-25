Elon Musk Neden OpenAI'dan Ayrıldı: İşte Gerçekler

Elon Musk'ın kuruluşunda büyük emek sarfettiği ve maddi yardımda bulunduğu OpenAI ekibinden uzaklaşması, son günlerde teknoloji camiasının tartışma konularından biri. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Elon Musk'ın OpenAI ekibinden uzaklaşmasının asıl nedeni, yaptığı teklifin reddedilmesi.

2015 yılında kurulan ekibin önemli finansörlerinden biri olan Elon Musk, bir dönem eş başkan koltuğuna dahi oturmuştu. 2018 yılında laboratuvarı ve OpenAI'ı satın almak isteyen Elon Musk'ın reddedilmesi,ünlü milyarderin yapay zeka ekibinden uzaklaşmasına neden oldu.

Elon Musk Kurduğu Ekibi Eleştiriyor!

I’m sure it will be fine pic.twitter.com/JWsq62Qkru — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2023

"İnsanlığın şimdiye kadar yarattığı en güçlü araç olan yapay zekanın artık acımasız bir kurumsal tekelin elinde olduğunu fark ettiğimde..." (Elon Musk, OpenAI yapay zeka araçlarının kendisinin bir tekel olarak gördüğü Microsoft tarafından kullanılıyor olmasına gönderme yapıyor.)

Elon Musk, 2018 yılında yaptığı teklife karşı ekipten büyük tepkiler gelince, yapay zeka projelerindeki aktif görevinden ayrılarak Tesla'ya odaklandı. Ancak finansal destek vermeye devam edeceğini bildirdi. Şu an OpenAI'ın CEO'su konumundaki Sam Altman ile Elon Musk arasında başlayan rekabet, sonuç olarak ünlü milyarderin daha da uzaklaşmasına sebep oldu.

Bu süreçte Elon Musk'tan gelmesi beklenen 1 milyar dolarlık yatırımdan mahrum kalan OpenAI'ın yardımına Microsoft koştu. OpenAI Limited Partnership'in ayrılmasıyla birlikte biri kâr amacı gütmeyen kuruluş olmak üzere iki farklı yapıya bölünen ekip, Microsoft'tan gelen 1 milyar dolarlık yardımla rahat bir nefes aldı. Tabii bu noktada şirketin "kâr amacı gütmeyen kuruluş" kimliği de bir kenara atıldı.

Yakın zamanda büyük bir çıkış yakalayan ve Microsoft ile olan anlaşmalarını genişleterek toplamda 30 milyar dolar değere ulaşan OpenAI, Elon Musk tarafından büyük eleştirilere maruz kaldı. Ünlü milyarder, başlangıçta 30 milyon dolar aktardığı kâr amacı gütmeyen kuruluşun bugün nasıl 30 milyar dolarlık bir piyasa değerine ulaştığını sorguladı. Öte yandan Twitter hesabı üzerinden ChatGPT ile dalga geçmeye devam etti.

OpenAI CEO'su Sam Altman, gelen iddialara karşı Elon Musk'ın bir "pislik" olduğunu söyledikten sonra insanlığın genel yapay zeka ile birlikte geleceği konumu gerçekten önemsediğini ve bu konuda onu samimi bulduğunu ekledi. Elon Musk kendisine yöneltilen iddialara karşın şimdilik ciddi bir cevap vermese de her zaman olduğu gibi kendine has mizahıyla Twitter hesabından olaylarla dalga geçmekle yetindi.