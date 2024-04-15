Threads Türkiye'den Çekiliyor: Erişimin Sonlanacağı Tarih Açıklandı!
Thread uygulaması, bu aydan itibaren artık Türkiye'de kullanıma tamamen kapatılıyor. Peki ama neden? İşte detaylar!
Instagram'a bağlı olarak kullanıma sunulan Threads uygulaması, ilk çıktığı zamanlarda kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kaldı. Metin, fotoğraf ve video paylaşımını destekleyen uygulama ile ilgili aniden şaşırtıcı bir bilgi paylaşıldı.
2023 yılında kullanıma sunulan Threads uygulamasının çıkış sebebi Mark Zuckerberg'ün Elon Musk'a rakip olmak istemesiydi. Threads, kullanıcıların birbirleriyle 500 karaktere kadar paylaşım yapmalarına olanak tanıyor. Bu karakter sayısı X platformundan iki kat fazla.
Threads Artık Türkiye'de Kullanılamayacak
Threads, X uygulamasına alternatif olarak çıkarılmıştı ve kullanıcılar tarafından bu iki platform çok karşılaştırılıyordu. Son paylaşılan bilgilere göre Threads, Türkiye'den çekiliyor.
Kullanıcılar Threads uygulamasına girdiklerinde şu uyarıyla karşılaşıyorlar:
''Rekabet Kurumu'nun kararı nedeniyle Threads Türkiye'de kullanılamayacak. Profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğin zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz.''
Threads Profil Gizleme Nasıl Yapılır?
Threads profil gizleme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bu rehberde sosyal medya hizmeti üzerinden paylaşılan gönderilerin yalnızca belirli kişiler tarafından görünmesini sağlayan özelliğin nasıl aktif hâle getirileceğini açıkladık.
Bu karar 29 Nisan 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe geçecek.
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