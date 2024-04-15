Threads Türkiye'den Çekiliyor: Erişimin Sonlanacağı Tarih Açıklandı!

Instagram'a bağlı olarak kullanıma sunulan Threads uygulaması, ilk çıktığı zamanlarda kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kaldı. Metin, fotoğraf ve video paylaşımını destekleyen uygulama ile ilgili aniden şaşırtıcı bir bilgi paylaşıldı.

2023 yılında kullanıma sunulan Threads uygulamasının çıkış sebebi Mark Zuckerberg'ün Elon Musk'a rakip olmak istemesiydi. Threads, kullanıcıların birbirleriyle 500 karaktere kadar paylaşım yapmalarına olanak tanıyor. Bu karakter sayısı X platformundan iki kat fazla.

Threads Artık Türkiye'de Kullanılamayacak

Threads, X uygulamasına alternatif olarak çıkarılmıştı ve kullanıcılar tarafından bu iki platform çok karşılaştırılıyordu. Son paylaşılan bilgilere göre Threads, Türkiye'den çekiliyor.

Kullanıcılar Threads uygulamasına girdiklerinde şu uyarıyla karşılaşıyorlar:

''Rekabet Kurumu'nun kararı nedeniyle Threads Türkiye'de kullanılamayacak. Profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğin zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz.''

Bu karar 29 Nisan 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe geçecek.

Güncelleniyor...