Elon Musk, Reçeteli Ketamin Kullanmanın Kendisine "İyi" Geldiğini Öne Sürüyor!

Elon Musk ile yapılan yeni bir röportaj yine gündeme oturdu. Yasaklı madde kullanımına yönelik yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Musk, bunun kendisi için "faydalı olduğunu" söylüyor.

Eski bir sunucu olan Don Lemon ile konuşan milyarder, "kimyasal gelgitler" şeklinde tanımladığı depresyon sürecinde bu durumu tedavi etmek için iki haftada bir veya daha uzun süren aralıklarla reçeteli şekilde ketamin tükettiğini söyledi.

Musk, röportaj esansında şu sözleri sözledi: "Ketamin, kişiyi olumsuz bir ruh halinden çıkarmaya yardımcı oluyor." Röportajın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

The Don Lemon Show episode 1: Elon Musk



