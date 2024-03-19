Elon Musk, Reçeteli Ketamin Kullanmanın Kendisine "İyi" Geldiğini Öne Sürüyor!

Elon Musk ile yapılan yeni bir röportaj yine gündeme oturdu. Yasaklı madde kullanımına yönelik yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Musk, bunun kendisi için "faydalı olduğunu" söylüyor.

Eski bir sunucu olan Don Lemon ile konuşan milyarder, "kimyasal gelgitler" şeklinde tanımladığı depresyon sürecinde bu durumu tedavi etmek için iki haftada bir veya daha uzun süren aralıklarla reçeteli şekilde ketamin tükettiğini söyledi.

Musk, röportaj esansında şu sözleri sözledi: "Ketamin, kişiyi olumsuz bir ruh halinden çıkarmaya yardımcı oluyor." Röportajın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

The Don Lemon Show episode 1: Elon Musk



TIMESTAMPS:

(02:23) News on X

(10:07) Donald Trump and Endorsing a Candidate

(13:04) The New Tesla Roadster

(16:46) Relaxation and Video Games

(17:54) Tweeting and Drug Use

(23:19) The Great Replacement Theory

(30:03) Content Moderation… pic.twitter.com/bLRae4DhyO — Don Lemon (@donlemon) March 18, 2024

Bunun Kendisi İçin "Faydalı" Olduğunu İddia Ediyor

Lemon ise milyardere bunun halihazırda süren duruşmaları ve işleri için engel olup olmayacağını sordu ve hayır cevabını aldı. Sonrasında da uyuşturucuyu eskiden kullandığının altını çizdi.

Musk, daha önce de X'te reçeteli şekilde aldığı maddeyi paylaşmasına yönelik, bunun da diğer insanlara yardımcı olabilecek bir şey olduğunu düşünüğü için yaptığını söyledi. Elon Musk'ın ketamin kullandığı ilk olarak The Wall Street Journal tarafından paylaşılmıştı.

Tesla'da ve SpaceX'te yöneticiler de milyarderin uyuşturucu kullanımından duydukları endişeyi bildirmişti. Röportajda Lemon, Musk'a reçeteli alınabilen maddeyi kötü amaçla kulllanıp kullanmadığını da sordu ve şu cevabı aldı:

"Sanmıyorum. Çok fazla ketamin kullanırsanız gerçekten iş yapamazsınız ve benim de çok işim var."

Musk'ın depresyondan kaynaklı tedavi amaçlı aldığı reçeteli ketamin hakkındaki bu güzelleme tarzındaki konuşmaları aslında çok dikkate alınmamalı. Çünkü daha önce depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar için olumsuz yönde açıklamalar yapmıştı.