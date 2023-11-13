Elon Musk'ın Yapay Zekası: Grok (xAI) Nedir? Nasıl Kullanılır?

Son zamanlarda ChatGPT’ye rakip olarak birçok uygulama geliştirildi. Şimdi ise alternatif bir yapay zeka aracı Elon Musk’tan geliyor. xAI’nin ilk yapay zeka aracı olarak tanıtılan ‘Grok’ ile ilgili elde edilen bilgiler gündeme damgasını vuruyor.

Eski adıyla Twitter, yani X ile entegre bir şekilde çalışacağı belirtilen Grok, yapay zeka kullanıcıları tarafından merakla bekleniyor. Bu yazımızda Elon Musk’ın en yeni girişimlerinden biri olan bu yapay zeka aracını A’dan Z’ye ele alıyoruz.

İşte, Musk imzalı yeni ChatGPT rakibi AI botu!

Grok Nedir? Özellikleri Neler?

SpaceX ve Tesla’nın sahibi Elon Musk’a ait yapay zeka birimi olan xAI tarafından geliştirilmiş bir sohbet botu olduğunu söyleyebiliriz. OpenAI’ın ürettiği ChatGPT’ye rakip olması planlanan bu uygulama gerçekçi ve espritüel bir sohbet deneyimi sunmayı hedefliyor.

X ile entegre edilmesi önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Bunun en büyük sebebi ise X’te yayınlanan en güncel verilerin takip edilebiliyor olması. Şu an için beta modunda olan uygulamanın sınırlı kişinin erişimine açılacağı söyleniyor.

ChatGPT ve diğer sohbet botları ile kıyaslandığında daha mizahî bir dile sahip olacağı belirtiliyor. Her türlü soruya yanıt verebilecek bir bot olarak tasarlanan bu aracın size sorabileceğiniz farklı soru önerileri de sunması bekleniyor.

X’te tarama yaparak sorularınızı yanıtlayabilecek olan bu uygulama ilk etapta sadece Premium abonelere özel olarak piyasaya sürülüyor.

xAI tarafından yapılan açıklamaya göre bu uygulamanın yapımında ‘Otostopçunun Galaksi Rehberi’nden ilham alınıyor. Ayrıca eğitim süresinin ise sadece 2 ay olduğu konuşuluyor.

Bu nedenle şimdilik hatalara oldukça açık bir araç olduğunu söyleyebiliriz. LLM olarak Grok-1 modeli ile destekleniyor.

Grok Nasıl Kullanılır?