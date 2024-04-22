En Çok IMEI Kaydı Yapılan Markalar Açıklandı: Sıralamayı Görenler Şaşırıyor!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu 2023"ün son çeyreğini yayınladı.

Rapor, Türkiye'de üretilen cep telefonlarıyla birlikte yurt dışından getirilip IMEI kaydı yaptırılan cep telefonlarının sayısını da içeriyor. Bu veriler, Türkiye'nin cep telefonu pazarındaki mevcut durumu ve trendleri anlamak için önemli bir kaynak sağlıyor.

Türkiye IMEI Kayıt Oranlarında Artış

BTK'nın raporuna göre, Türkiye'de IMEI kayıt oranlarında son bir yılda önemli bir artış yaşandı. Akıllı telefonlar ve diğer cihazlar arasında yapılan kayıtlar incelendiğinde, Samsung ve Apple'ın öne çıktığı görülüyor.

Ayrıca, Türkiye'nin yerli markalarından Reeder'ın da kayıtlı cihaz sayısında belirgin bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu gelişmeler, Türkiye'deki cep telefonu pazarındaki değişen trendleri ve tüketici tercihlerini yansıtıyor.

Dünya'nın BTK raporundan aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de son 12 ay içinde 12 milyon 53 bin cep telefonu ve 3 milyon 248 bin diğer cihaz olmak üzere toplamda 15 milyon 301 bin cihazın IMEI kaydı gerçekleştirildi.

Önceki yıla göre IMEI kayıt oranında %25'lik bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu, Türkiye'deki cep telefonu kullanıcılarının IMEI kaydı yapma konusundaki artan farkındalığını ve işlem hacmindeki önemli artışı yansıtıyor.

2021 yılında, Türkiye'de 10 milyon 845 bin akıllı telefon ve 3 milyon 263 bin diğer cihaz olmak üzere toplamda 14 milyonun biraz üzerinde akıllı cihaz kaydı gerçekleştirilmişti. Ancak, 2022 yılında bu oran düşerek 9 milyon 581 bin adede geriledi. Aynı yıl kaydedilen diğer cihazların sayısı ise 3 milyon 710 bin adet olarak kaydedildi.

IMEI kaydı yapılan cihazların 3 bin 639 kadarını Samsung oluştururken, Apple 3 bin 181 adet cihazla onu takip ediyor. Üçüncü sırada ise Xiaomi'nin alt markası Redmi, 1832 adetle yer alıyor.

Diğer Markaların Dağılımı