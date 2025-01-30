En Kibar Sürücülere Sahip Ülkeler Açıklandı! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Discover Cars tarafından bir araştırma, en kibar sürücülere sahip ülkeler hangileri sorusuna ışık tuttu. Liste hazırlanırken turistlerin sürüş deneyimleri göz önünde bulunduruldu. Turistler çalışma kapsamında 1 ile 10 arasında puanlama yaptı. Türkiye bu listede ilk üçte konumlandı.

Çalışmaya göre en kibar sürücülere sahip ülke 8.83 puan ile Kıbrıs oldu. Kıbrıs'ı 8.77 puan ile Yeni Zelanda takip etti. Turistler Yeni Zelanda'daki süsrücülerin nazik davranışına ve trafikteki düzene dikkat çekti.

Türkiye 8.73 puan ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'yi 8.60 puan ile Avustralya, 8.54 puan ile Portekiz takip etti. Listenin yedinci sırasında 8.31 puan ile İspanya - Kanarya Adaları, 8.29 puan ile İspanya (Anakara) bulunuyor.

Polonya ve Mauritius 8.25 puana sahip oldu. Listede bu ülkelerin yanı sıra İtalya, Fas ve Fransa dahil olmak üzere birçok ülke de mevcut. Listenin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

En Kibar Sürücülere Sahip Ülkeler Listesi