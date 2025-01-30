Mazda, 28 Yıl Sonra Logosunu Değiştirdi

Japon otomobil devi Mazda, 28 yıl sonra ikonikleşen logosunu değiştirdi. Son yıllarda giderek daha da yaygınlaşan "minimalist" logo akımına kapılan şirket, yeni logosunda orijianle sadık kalsa da daha basit ve düz bir tasarımı tercih etti. İşte Mazda'nın 2025'ten itibaren kullanacağı yeni logosu!

Mazda, Yeni Logosunu Tanıttı

Mazda'nın 28 yıl sonra yaptığı değişikliğin gerekçesi olarak ise akıllı telefonlar ve araç içi dijital ekranlar gösterildi. Bildiğiniz üzere şirketin eski logosu üç boyutlu detaylar, gölgeler ve metalik dokular içeriyordu. Bu tür detaylar özellikle küçük ekranlarda net bir şekilde görüntülenemeyebiliyor veya karmaşık bir görünüm oluşturabiliyordu.

Yeni logo ise düz, basit ve yüksek kontrastlı bir tasarıma sahip. Bu sayede ekran boyutu ne olursa olsun logo net bir şekilde görülebiliyor. Aslında Mazda bu yolculukta tek değil. Yukarıda da belirttiğimiz üzere sade, okunaklı ve minimal logo tasarımları futboldan otomobile pek çok fakrlı endüstride kendine yer buluyor.

Volkswagen, Audi, BMW ve Nissan gibi markalar da son yıllarda benzer değişikliklere gitti. Mazda ise bunlar arasına adını yazdıran son şirket oldu. Japon otomobil devi son olarak 1997'de logosunu değiştirmiş ve martı kanadı görünümlü tasarım hayatımıza girmişti. Şirketin geçmişten günümüzde logoları ise şu şekilde:

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mazda'nın yeni logosunu beğendiğiniz mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.