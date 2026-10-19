İki Korku Oyunu Ücretsiz Olacak! Biri 349 TL Değerinde

Epic Games, kısa bir süre önce iki adet oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Agent A: A puzzle in disguise ve bad cheese olarak adlandırılan bu oyunlar, özellikle ilgili türleri sevenler tarafından epey ilgi gördü. bununla birlikte gelecek hafta hangi oyunların bedava sunulacağı da gün yüzüne çıktı.

Epic Games, Hangi Oyunları Bedava Sunacak?

Epic Games, gelecek hafta Home - A Unique Horror Adventure ve Sker Ritual isimli oyunları bedava dağıtacak. Her iki oyun da aynı tarihte erişime açılacak: 22 Ekim 2026. Şirketin verdiği her bedava oyunda olduğu gibi, bu oyunları da almak için sınırlı bir süreniz olacak.

Oyunlar, 29 Ekim 2026 tarihinden itibaren yeniden ücretli hâle gelecek. O tarihten sonra oynamak isteyen ancak kütüphanesine eklememiş olanların başvurabileceği tek seçenek satın almak olacak. Bu süre zarfında oyunu hesabına ekleyenlerinse endişelenmesine gerek yok. Süre dolduktan sonra bile oyunlara erişebilmeye devam edecekler.

Home - A Unique Horror Adventure Nasıl Bir Oyun?

BancyCo tarafından geliştirilen ve yayınlanan Home, korku oyunları arasında yer alıyor. Bağımsız oyun sevenlere hitap eden bu yapımda büyük bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Oyunda yaklaşan bir fırtınanın sesiyle gözlerinizi açıyorsunuz. Etraf karanlık. Bir odanın içindesiniz ama bu odanın bulunduğu ev size ait değil. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Oyunda ilerledikçe ipuçlarını çözüyorsunuz.

Home - A Unique Horror Adventure'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP İşlemci: Core 2 Duo

Core 2 Duo RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: Herhangi ekran kartı (256 MB VRAM)

Herhangi ekran kartı (256 MB VRAM) Kullanılabilir Depolama Alanı: 300 MB

Sker Ritual Nasıl Bir Oyun?

Sker Ritual, öncelikli olarak zombi oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Birinci şahıs nişancı türüne sahip bu yapımı hem tek başınıza ilerleyerek oynayabilir hem en fazla 4 kişiye kadar çevrim içi olarak oynayabilirsiniz. Genel olarak eski tarz bir FPS deneyimi sunan oyun, özellikle küçük arkadaş grubu ile oyun oynayanlar tarafından şans verilmeyi hak ediyor.

Sker Ritual'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300

Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 GB VRAM)

NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 GB VRAM) DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Kullanılabilir Depolama Alanı: 15 GB

Editörün Yorumu

Gelecek hafta ücretsiz olarak sunulacak oyunların her ikisi de korku türünü sevenlere hitap ediyor. Home biraz retro olarak nitelendirebileceğimiz yapım. Özellikle de çok iyi grafiklere sahip oyunlar oynamayı sevenlerin kolay kolay ısınacağı bir oyun sayılmaz. Sker Ritual, onun aksine daha iyi grafikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca kontrol açısından daha fazla seçenek sağlıyor. Çok oyunculu olması da ciddi bir avantaj. Arkadaş grubunuz varsa ben oynarken kesinlikle eğleneceğinizi düşünüyorum.