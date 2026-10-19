İki Korku Oyunu Ücretsiz Olacak! Biri 349 TL Değerinde
Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Her iki oyun da korku türünde olacak. İşte merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games, 22 Ekim 2026'da Home - A Unique Horror Adventure ve Sker Ritual'ı ücretsiz olarak sunmaya başlayacak.
- İki oyun da korku türüne sahip. Home, retro sevenlere hitap ederken Sker Ritual ise çevrim içi desteği sayesinde arkadaşlarla oynanabilecek oyunlar arasında yer alıyor.
- Sker Ritual normalde 349 TL'ye satılıyor. Home'un fiyatı ise ilk kez Epic Games mağazasına ekleneceği için şimdilik belli değil. Oyunlar bedava dağıtılmaya başlandığında normal fiyatı da açıklığa kavuşacak.
Epic Games, kısa bir süre önce iki adet oyunu ücretsiz olarak erişime açtı. Agent A: A puzzle in disguise ve bad cheese olarak adlandırılan bu oyunlar, özellikle ilgili türleri sevenler tarafından epey ilgi gördü. bununla birlikte gelecek hafta hangi oyunların bedava sunulacağı da gün yüzüne çıktı.
Epic Games, Hangi Oyunları Bedava Sunacak?
Epic Games, gelecek hafta Home - A Unique Horror Adventure ve Sker Ritual isimli oyunları bedava dağıtacak. Her iki oyun da aynı tarihte erişime açılacak: 22 Ekim 2026. Şirketin verdiği her bedava oyunda olduğu gibi, bu oyunları da almak için sınırlı bir süreniz olacak.
Oyunlar, 29 Ekim 2026 tarihinden itibaren yeniden ücretli hâle gelecek. O tarihten sonra oynamak isteyen ancak kütüphanesine eklememiş olanların başvurabileceği tek seçenek satın almak olacak. Bu süre zarfında oyunu hesabına ekleyenlerinse endişelenmesine gerek yok. Süre dolduktan sonra bile oyunlara erişebilmeye devam edecekler.
Home - A Unique Horror Adventure Nasıl Bir Oyun?
BancyCo tarafından geliştirilen ve yayınlanan Home, korku oyunları arasında yer alıyor. Bağımsız oyun sevenlere hitap eden bu yapımda büyük bir gizemi çözmeye çalışıyorsunuz. Oyunda yaklaşan bir fırtınanın sesiyle gözlerinizi açıyorsunuz. Etraf karanlık. Bir odanın içindesiniz ama bu odanın bulunduğu ev size ait değil. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Oyunda ilerledikçe ipuçlarını çözüyorsunuz.
Home - A Unique Horror Adventure'ın Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Core 2 Duo
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: Herhangi ekran kartı (256 MB VRAM)
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 300 MB
Sker Ritual Nasıl Bir Oyun?
Sker Ritual, öncelikli olarak zombi oyunları oynamaktan keyif alanlara hitap ediyor. Birinci şahıs nişancı türüne sahip bu yapımı hem tek başınıza ilerleyerek oynayabilir hem en fazla 4 kişiye kadar çevrim içi olarak oynayabilirsiniz. Genel olarak eski tarz bir FPS deneyimi sunan oyun, özellikle küçük arkadaş grubu ile oyun oynayanlar tarafından şans verilmeyi hak ediyor.
Sker Ritual'ın Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 GB VRAM)
- DirectX: Sürüm 11
- Kullanılabilir Depolama Alanı: 15 GB
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Editörün Yorumu
Gelecek hafta ücretsiz olarak sunulacak oyunların her ikisi de korku türünü sevenlere hitap ediyor. Home biraz retro olarak nitelendirebileceğimiz yapım. Özellikle de çok iyi grafiklere sahip oyunlar oynamayı sevenlerin kolay kolay ısınacağı bir oyun sayılmaz. Sker Ritual, onun aksine daha iyi grafikleriyle öne çıkıyor. Ayrıca kontrol açısından daha fazla seçenek sağlıyor. Çok oyunculu olması da ciddi bir avantaj. Arkadaş grubunuz varsa ben oynarken kesinlikle eğleneceğinizi düşünüyorum.