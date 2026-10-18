Modern Warfare 4'ün Steam Puanı Black Ops 7'yi Geride Bıraktı

Call of Duty: Modern Warfare 4, kampanya erken erişiminin ilk 2 gününde Steam'de yüzde 91 olumlu puana ulaştı. Oyun 18 Ekim 2026 öğleden sonra itibarıyla yaklaşık 2.400 incelemeyle "Çok Olumlu" etiketini taşıyor. Geçen yıl çıkan Black Ops 7'nin Steam puanı ise yüzde 38 civarında kalmıştı.

Modern Warfare 4'ün Steam Puanı Kaç?

Steam'in kendi verisine göre Modern Warfare 4'ü inceleyen 2.386 oyuncudan 2.174'ü olumlu görüş bildirdi. Bu oran Black Ops 7'de yüzde 37,8, Black Ops 6'da yüzde 45,5, Modern Warfare III'te yüzde 48,1. 2015 yapımı Black Ops 3 ise yüzde 85,2'de. GuruGamer'a göre Modern Warfare 4, son 10 yılda Steam'de bu düzeye çıkan ilk Call of Duty.

Puan ilk saatlerde yüzde 80'lerin başındaydı ve inceleme sayısı arttıkça yükseldi. Bu sonuç yine de yalnızca dijital ön sipariş veren ve kampanyayı oynayan oyuncuların görüşünü yansıtıyor. Kampanya ilk incelemelerde de IGN'den 8, GameSpot'tan 7 puan almıştı. Çok oyunculu mod henüz açılmadığı için puan çıkıştan sonra değişebilir. Black Ops 7 çıkışta hem Metacritic'te hem Steam'de olumsuz yorumlarla karşılanmıştı.

Steam'deki Oyuncu Sayısı Ne Anlatıyor?

SteamDB verisine göre Steam'deki Call of Duty uygulaması cumartesi akşamüstü 108.551 eşzamanlı oyuncuya ulaştı. Black Ops 7'nin Kasım 2025'teki çıkış dönemindeki zirvesi 100.332'de kalmıştı. Bu uygulama Modern Warfare 4'ün yanında Black Ops 7 ve Warzone oyuncularını da kapsıyor. Bu nedenle sayının hepsi Modern Warfare 4'e ait değil.

Modern Warfare 4'ün ağustostaki betası ayrı bir uygulamada 115.145 oyuncuya çıkmıştı. Black Ops 6 ise 2024'te 300 binin üzerine ulaşmıştı. Yani bugünkü sayı rekor değil, ama çok oyunculu modu olmayan ve yalnızca ön sipariş verenlere açık bir erken erişim için yüksek. GameSpot ve eTeknix'e göre bunda Game Pass'in de payı olabilir: Black Ops 7 çıkış gününden itibaren PC Game Pass'teydi, Modern Warfare 4 ise 2027'nin sonuna kadar gelmeyecek.

Çok Oyunculu Mod Ne Zaman Açılacak?

DMZ modunun erken erişimi 20 Ekim 2026'da yalnızca dijital ön sipariş verenlere açılacak. Oyunun tamamı, çok oyunculu mod ve Ground War ile birlikte PlayStation Store'a göre 22 Ekim'i 23 Ekim 2026'ya bağlayan gece 00.00'da açılacak, Steam'deki kayıt ise 23 Ekim sabahını gösteriyor. Betada kumanda kullananlara verilen güçlü nişan yardımı tartışma yaratmıştı; Infinity Ward yardımı betanın ikinci hafta sonunda azalttı.

Oyun Steam Türkiye'de 69,99 dolardan satılıyor, bu da güncel kur ile birlikte 3 bin 461 TL'ye denk geliyor. PlayStation Store'daki fiyatı 3.199 TL, Türkiye fiyatları mayısta belli olmuştu. Oyunda Türkçe dil desteği bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Steam'de bir Call of Duty için "Çok Olumlu" etiketi, Black Ops 7'nin yüzde 38'lik puanından sonra seri için önemli bir dönüş. Ancak bu puanı yalnızca kampanyayı oynayanlar verdi. Ağustostaki çok oyunculu beta karışık izlenimler bırakmış, güçlü nişan yardımı tartışma yaratmıştı. Bence çıkıştan sonra yazılacak incelemeler puanı aşağı çekebilir. Kampanyanın puanı, oyunu çok oyunculu mod için alacak birine henüz bir şey söylemiyor.