Ünlü Açık Dünya Oyunu Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak!
Epic Games her hafta olduğu gibi gelecek haftada da kullanıcılara ücretsiz oyun hediye edecek. Bu haftanın oyunu ise ünlü açık dünya yapımı Sable olacak.
Epic Games, her hafta sunduğu ücretsiz oyunlar ve cazip indirim kampanyalarıyla oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iki popüler oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşturan platform, önümüzdeki hafta kütüphanelere ücretsiz olarak eklenebilecek yeni oyunu da duyurdu. İşte detaylar!
Sable Yakında Epic Games'te Ücretsiz Olacak
Epic Games Store’un gelecek hafta ücretsiz olacak kullanıcılara hediye edeceği oyun Sable oldu. Aksiyondan çok keşif odaklı bir oynanış sunan açık dünya yapımında, oyuncular kendi yollarını seçebiliyor, istedikleri görevlere katılabiliyor ve platform zorluklarını istedikleri yöntemle aşabiliyor.
Kullanıcılar, Sable oyununu 26 Haziran - 3 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyebilecek. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan The Operator'u de kütüphanenize ekleyebileceksiniz.
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Sable Nasıl Ücretsiz Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunların sayfasını görüntüleyin.
- Sable oyununu aratın.
- "Yükle" butonuna basın.
Sable Oynanış Fragmanı
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Epic Games'in ilerde hangi oyunları ücretsiz olarak sunmasını istiyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...